El intendente Gonzalo Braidot participó este lunes por videollamada del lanzamiento de “Training the Future – Desarrollo de competencias para el crecimiento territorial”, un proyecto de cooperación internacional en articulación con la región italiana Friuli Venezia Giulia.
Impulsan un nuevo proyecto de cooperación internacional con impacto en el norte santafesino
El gobierno de Avellaneda, junto a la ADR y AGENPIA, trabaja en un nuevo proyecto de cooperación internacional. Destacan la importancia de la articulación entre el sector público y privado para el desarrollo regional.
Esta iniciativa busca fortalecer la empleabilidad, el emprendedurismo y la innovación en toda la región, con foco en los sectores digital y agroalimentario.
Articulación
Durante el encuentro, Braidot destacó la importancia de la articulación entre el sector público y privado para el desarrollo regional.
El proyecto es liderado por la Municipalidad de Pordenone, junto con la ITS Academy Alto Adriatico, y cuenta con la participación de entidades locales como AGENPiA y la Asociación para el Desarrollo Regional (ADR).
Financiamiento
El programa, que tendrá una duración de 24 meses, cuenta con financiamiento de la Región Autónoma de Friuli Venezia Giulia, que aportará el 60% de una inversión total de €145.150.
Entre las acciones previstas se incluyen el análisis de las necesidades formativas del territorio y la implementación de instancias de capacitación intensiva, con el objetivo de generar nuevas oportunidades para el desarrollo productivo de Avellaneda y de toda la región.