Departamento Castellanos

Rafaela vivió una jornada multitudinaria en el Skate Park rumbo a los Juegos Suramericanos 2026

Con una destacada participación de vecinos, la ciudad de Rafaela vivió una jornada recreativa en el Skate Park de barrio Pizzurno, en el marco de las actividades preparatorias hacia los Juegos Suramericanos 2026. Hubo propuestas deportivas, culturales y espacios pensados para toda la comunidad.