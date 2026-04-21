El Skate Park del barrio Pizzurno se convirtió el pasado domingo 19 de abril en el epicentro de una jornada que combinó deporte, cultura urbana y participación ciudadana.
Rafaela vivió una jornada multitudinaria en el Skate Park rumbo a los Juegos Suramericanos 2026
Con una destacada participación de vecinos, la ciudad de Rafaela vivió una jornada recreativa en el Skate Park de barrio Pizzurno, en el marco de las actividades preparatorias hacia los Juegos Suramericanos 2026. Hubo propuestas deportivas, culturales y espacios pensados para toda la comunidad.
Con una plaza colmada de familias, jóvenes y niños, la iniciativa impulsada por el Gobierno Municipal de Rafaela logró consolidarse como una propuesta convocante dentro del calendario de actividades rumbo a los Juegos Suramericanos 2026.
Durante toda la tarde, vecinos de distintas edades participaron de estaciones interactivas, juegos y actividades abiertas que promovieron el movimiento, la creatividad y el encuentro. El evento no solo puso el foco en el deporte, sino también en la construcción de espacios comunitarios donde la inclusión y la participación fueron ejes centrales.
Entre las propuestas destacadas se encontraron demostraciones de stunt, la presencia de la Biciescuela —que fomentó el aprendizaje y uso de la bicicleta— y una presentación de rap en vivo a cargo del artista local “Perla del West”, que aportó identidad cultural y dinamismo a la jornada. A su vez, feriantes y food trucks completaron la propuesta, generando un entorno festivo y familiar.
Servicios y accesibilidad para todos los vecinos
Uno de los aspectos sobresalientes del evento fue la disposición de distintos servicios orientados a garantizar una experiencia segura e inclusiva. La jornada contó con un puesto de hidratación, un espacio destinado a la resolución de conflictos y un ómnibus sanitario, lo que permitió atender diversas necesidades y acompañar a los asistentes durante toda la actividad.
Este enfoque integral responde a una planificación que busca no solo ofrecer entretenimiento, sino también generar condiciones adecuadas para que todos los sectores de la comunidad puedan participar. La accesibilidad y el bienestar de los vecinos fueron, en este sentido, componentes clave de la propuesta.
Desde la organización se destacó el carácter abierto y gratuito de las actividades, lo que facilitó la masiva concurrencia y reforzó el objetivo de acercar el deporte y la cultura a cada rincón de la ciudad.
Rafaela, en la cuenta regresiva hacia un evento histórico
El intendente Leonardo Viotti valoró la convocatoria y el clima generado durante la jornada, subrayando la importancia de estas iniciativas en la antesala del evento internacional. “La plaza estuvo llena, con familias y chicos muy jóvenes disfrutando del deporte. Es una hermosa tarde y estamos agradecidos al Gobierno provincial por esta oportunidad”, expresó.
Asimismo, remarcó que el camino hacia los Juegos Suramericanos 2026 no se limita a la competencia en sí, sino que implica un proceso de construcción colectiva. “No es solo lo que vamos a vivir en septiembre, sino todo lo que estamos generando día a día en Rafaela para formar parte de este evento, que será el más importante de la historia de la ciudad y de la provincia”, afirmó.
Con este tipo de propuestas, Rafaela continúa consolidando su protagonismo en la previa de los Juegos, promoviendo el entusiasmo y la apropiación comunitaria de un acontecimiento que marcará un hito en la región.