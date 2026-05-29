Judiciales

Reconquista: continuará detenido un hombre investigado por microtráfico en barrio Don Héctor

La medida fue dispuesta por el juez Martín Gauna Chapero a pedido del fiscal Sebastián Galleano. El imputado está acusado de comercializar cocaína y marihuana desde una vivienda del barrio Don Héctor de Reconquista, donde además se secuestró un arma de fuego.