Continuarán en prisión preventiva un hombre al que se investiga por la venta de droga al menudeo en el barrio Don Héctor de Reconquista.
Reconquista: continuará detenido un hombre investigado por microtráfico en barrio Don Héctor
La medida fue dispuesta por el juez Martín Gauna Chapero a pedido del fiscal Sebastián Galleano. El imputado está acusado de comercializar cocaína y marihuana desde una vivienda del barrio Don Héctor de Reconquista, donde además se secuestró un arma de fuego.
La prórroga de la preventiva fue dispuesta por el juez Martín Gauna Chapero, a raíz de un pedido formulado por el fiscal Sebastián Galleano en una audiencia desarrollada en los tribunales reconquistenses.
“Si bien la Defensa propuso medidas alternativas, el magistrado hizo lugar a nuestro pedido y coincidió en que la privación cautelar de la libertad del imputado era necesaria para mitigar los riesgos procesales”, destacó Galleano.
El caso se enmarca en los Objetivos Priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal y es abordado por la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General.
Marihuana y cocaína
Galleano señaló que “el viernes 23 de mayo de 2025 se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Calle 47 al 2.900 del barrio Don Héctor”, y añadió que “en dicho inmueble residían el imputado y otro hombre de iniciales FIR”.
“En el operativo, los uniformados secuestraron 29 envoltorios de cocaína y cinco de marihuana; un revólver calibre 22 y teléfonos celulares”.
El fiscal planteó que “también es investigada la pareja de MGM” y explicó que “a partir de nuevas evidencias recolectadas se realizó otro allanamiento en la misma vivienda y se secuestró material estupefaciente; elementos de fraccionamiento y dispositivos tecnológicos vinculados a la actividad investigada”.
Calificación Penal
MGM es investigado por la coautoría de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.