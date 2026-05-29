Patrimonio histórico

El Museo Histórico Municipal avanza en iniciativas para fortalecer la memoria de San Justo

Representantes del Museo Histórico Municipal Rosa G. de Piva mantuvieron una reunión de trabajo para analizar iniciativas destinadas a fortalecer la conservación, investigación y difusión del patrimonio histórico de San Justo. El encuentro permitió avanzar en gestiones vinculadas a proyectos que buscan seguir revalorizando la memoria y la identidad de la comunidad.