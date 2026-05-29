La preservación de la historia y la identidad cultural de San Justo volvió a ocupar un lugar central en la agenda local a partir de una reunión de trabajo desarrollada esta semana entre integrantes de la Comisión del Museo Histórico Municipal Rosa G. de Piva y el senador provincial Rodrigo Borla.
El Museo Histórico Municipal avanza en iniciativas para fortalecer la memoria de San Justo
Representantes del Museo Histórico Municipal Rosa G. de Piva mantuvieron una reunión de trabajo para analizar iniciativas destinadas a fortalecer la conservación, investigación y difusión del patrimonio histórico de San Justo. El encuentro permitió avanzar en gestiones vinculadas a proyectos que buscan seguir revalorizando la memoria y la identidad de la comunidad.
Durante el encuentro se analizaron distintos proyectos e iniciativas orientadas a fortalecer el trabajo que viene realizando la institución, considerada uno de los principales espacios de resguardo de la memoria histórica de la ciudad y de una amplia región del centro-norte santafesino.
Según se informó, la reunión permitió avanzar en futuras gestiones destinadas a concretar objetivos vinculados con la preservación patrimonial, la difusión cultural y la valorización de los acontecimientos, personajes y procesos que forman parte de la historia local.
“Se dialogó sobre diversos proyectos y acciones que buscan seguir poniendo en valor la historia de la ciudad y de todo el distrito”, señalaron tras el encuentro.
Un espacio clave para la memoria colectiva
El Museo Histórico Municipal Rosa G. de Piva funciona en uno de los sectores de la Casa de la Cultura Dr. Edgardo Bodrone, uno de los edificios más emblemáticos de San Justo y referente del patrimonio arquitectónico local.
A lo largo de los años, el museo se consolidó como un espacio dedicado a la conservación de documentos, fotografías, objetos y testimonios que permiten reconstruir distintos momentos de la historia de la ciudad y de la región.
Además de resguardar piezas de gran valor histórico, la institución desarrolla actividades educativas, muestras temáticas y propuestas destinadas a acercar el patrimonio cultural a las nuevas generaciones.
Su tarea resulta fundamental para preservar la memoria colectiva de una comunidad que ha tenido un papel destacado en el desarrollo productivo, social y cultural del departamento San Justo.
La importancia de la Casa de la Cultura
El edificio que alberga al museo posee una significativa relevancia histórica para la ciudad.
La Casa de la Cultura Dr. Edgardo Bodrone fue declarada Patrimonio Histórico-Cultural de la provincia de Santa Fe en 2012, luego de la aprobación de una ley que reconoció su valor arquitectónico, cultural e institucional.
La normativa obtuvo sanción definitiva en ambas cámaras legislativas y fue promulgada en septiembre de ese mismo año, garantizando la protección de un inmueble que forma parte del patrimonio histórico de la comunidad.
Desde entonces, el edificio se ha convertido en un punto de referencia para numerosas actividades culturales, educativas y artísticas que se desarrollan en San Justo.
Actividades y recorridas en el departamento
La agenda de trabajo también incluyó actividades en otras localidades del departamento.
En La Criolla se concretó la entrega de equipamiento destinado a instituciones de la comunidad, con el objetivo de fortalecer sus tareas cotidianas y mejorar las condiciones para el desarrollo de sus actividades.
Posteriormente, se realizó una recorrida por distintas obras públicas que se ejecutan en la localidad y que forman parte de proyectos de infraestructura impulsados para mejorar servicios y espacios comunitarios.
Por otra parte, en Gobernador Crespo se mantuvieron encuentros con representantes de diversas entidades locales para analizar necesidades y proyectos en marcha.
Además, se entregó equipamiento informático al SAMCo local y se visitaron las obras que actualmente se desarrollan en el efector de salud, donde continúan ejecutándose trabajos orientados a optimizar la atención y la infraestructura sanitaria.
Patrimonio e identidad como ejes de trabajo
La reunión en el Museo Histórico Municipal volvió a poner de manifiesto la importancia que tiene la preservación del patrimonio cultural como herramienta para fortalecer la identidad de las comunidades.
En un contexto donde las instituciones culturales cumplen un papel fundamental en la transmisión de la memoria colectiva, el desarrollo de nuevos proyectos y acciones de valorización histórica aparece como una oportunidad para seguir construyendo vínculos entre el pasado y las nuevas generaciones.
El desafío, coinciden quienes trabajan diariamente en el museo, es continuar recuperando historias, conservando documentos y difundiendo el legado de quienes contribuyeron a forjar la identidad de San Justo y de toda la región.