Cultura

El talento verense brilló en Florianópolis: Meraki Ballet cosechó premios internacionales

La escuela de danzas contemporáneas Meraki Ballet representó a la ciudad de Vera en el certamen internacional Matrix, desarrollado en Florianópolis, Brasil, donde obtuvo destacados resultados y recibió importantes reconocimientos. El desempeño de la delegación fue distinguido además por el Concejo Municipal, que declaró de Interés Cultural los logros alcanzados por el grupo.