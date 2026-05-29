El esfuerzo, la dedicación y la pasión por la danza tuvieron su recompensa para Meraki Ballet. La escuela de danza contemporánea de la ciudad de Vera logró una sobresaliente actuación en el certamen internacional Matrix, realizado los días 23 y 24 de mayo en Florianópolis, Brasil, donde obtuvo importantes premios y reconocimientos frente a delegaciones de distintos países.
El talento verense brilló en Florianópolis: Meraki Ballet cosechó premios internacionales
La escuela de danzas contemporáneas Meraki Ballet representó a la ciudad de Vera en el certamen internacional Matrix, desarrollado en Florianópolis, Brasil, donde obtuvo destacados resultados y recibió importantes reconocimientos. El desempeño de la delegación fue distinguido además por el Concejo Municipal, que declaró de Interés Cultural los logros alcanzados por el grupo.
La delegación estuvo encabezada por la profesora y coreógrafa Micaela González, acompañada por Wilson Asencio, y consiguió subir al podio en varias de las categorías más competitivas del evento, consolidando el crecimiento artístico de la institución y proyectando el nombre de Vera más allá de las fronteras nacionales.
Premios y reconocimientos en un escenario internacional
El desempeño de Meraki Ballet fue uno de los más destacados de la competencia. El grupo obtuvo el segundo puesto en la categoría Solista, el segundo puesto en la modalidad Grupal y además alcanzó el máximo reconocimiento con el Oro en Coreografía, una distinción que premió la creatividad, la puesta en escena y la calidad artística de la propuesta presentada.
La emoción acompañó cada momento del certamen. Durante las jornadas de competencia, bailarines y profesores vivieron con intensidad la espera de los resultados, en un clima cargado de nervios, expectativa y entusiasmo.
Cuando finalmente se anunciaron las premiaciones, las lágrimas de alegría fueron inevitables. El esfuerzo de meses de trabajo, ensayos y preparación encontró su recompensa en uno de los escenarios más importantes que ha enfrentado la escuela.
“Fue una experiencia maravillosa porque nos permitió conocer otras costumbres y otras culturas. En este rubro ellos trabajan mucho las emociones, mientras que nosotros somos más explosivos en las coreografías y en los recursos escénicos que llamaron mucho la atención”, señalaron desde la delegación al regresar a la ciudad.
Un camino de esfuerzo hasta llegar a Brasil
La participación en Matrix no fue casual. Para acceder al certamen internacional, Meraki Ballet debió atravesar previamente una instancia clasificatoria realizada durante 2025, donde obtuvo medallas de oro y plata que le otorgaron el pase al evento desarrollado en Florianópolis.
Ese proceso implicó meses de preparación, entrenamientos intensivos y una importante organización para afrontar un viaje de más de 28 horas hasta el destino brasileño.
Ya en la competencia internacional, la escuela verense se midió con bailarines y academias provenientes de distintos puntos de Latinoamérica, alcanzando el segundo puesto en Danza Contemporánea Juvenil tanto en la categoría Solista como en la Grupal, resultados que significaron medallas de plata para los participantes.
Un premio especial para Micaela González
Además de los logros colectivos, el certamen dejó una distinción individual que llenó de orgullo a toda la delegación.
Micaela González fue reconocida con el premio a Mejor Manejo Escénico, una de las menciones especiales más valoradas de la competencia, otorgada entre todas las propuestas presentadas durante el encuentro internacional.
La distinción destacó su capacidad artística, la construcción coreográfica y la manera de transmitir emociones sobre el escenario, aspectos que fueron especialmente valorados por el jurado.
Reconocimiento de la comunidad
El impacto de los resultados trascendió el ámbito de la danza y generó una fuerte repercusión en Vera.
En reconocimiento al desempeño alcanzado en Brasil, el Concejo Municipal aprobó una resolución mediante la cual declaró de Interés Cultural los logros obtenidos por Meraki Ballet en el certamen Matrix.
La iniciativa destaca no solo los premios obtenidos, sino también el aporte que la institución realiza al desarrollo artístico y cultural de la ciudad, formando jóvenes bailarines y promoviendo espacios de expresión y crecimiento personal.
La resolución contempla además la entrega de una copia de la declaración a Micaela González y a los integrantes de la escuela como muestra de reconocimiento por representar a Vera en el ámbito internacional.
Tras el regreso, González expresó su agradecimiento a todas las personas que colaboraron para hacer posible el viaje. Familias, vecinos, instituciones y colaboradores participaron de distintas actividades y beneficios organizados para reunir los recursos necesarios y concretar la experiencia.
El respaldo de la comunidad fue clave para afrontar una travesía que demandó un importante esfuerzo económico y organizativo.
Hoy, con las medallas y reconocimientos en sus manos, los integrantes de Meraki Ballet sienten que todo ese trabajo valió la pena. Más allá de los premios obtenidos, la experiencia dejó aprendizajes, nuevos vínculos y la satisfacción de haber representado a Vera con excelencia en un escenario internacional.
El éxito alcanzado en Florianópolis confirma el crecimiento de la escuela y consolida a Meraki Ballet como una de las expresiones artísticas más destacadas de la región, llevando el talento santafesino a escenarios cada vez más importantes.