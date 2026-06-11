Un total de diez empresas presentó ofertas en la licitación pública destinada a ejecutar la repavimentación de la Ruta Provincial Nº 39, en el tramo comprendido entre el Arroyo Saladillo Amargo y el Río Salado, además de la construcción de una nueva rotonda en el acceso sur a Gobernador Crespo.
Diez ofertas para renovar casi 39 kilómetros de la Ruta Provincial 39
La apertura de sobres se realizó este martes en las instalaciones del Centro Comercial e Industrial de Gobernador Crespo, en un acto que contó con la presencia de autoridades provinciales, representantes de gobiernos locales e integrantes de instituciones de la región.
La obra es considerada una de las intervenciones viales más importantes previstas para el departamento San Justo debido a su magnitud y al impacto que tendrá sobre una de las principales vías de comunicación del centro-norte santafesino.
Detalles
El proyecto apunta a mejorar las condiciones de transitabilidad, optimizar la seguridad vial y fortalecer la conectividad entre distintas localidades y zonas productivas.
El tramo a intervenir tiene una extensión total de 38,6 kilómetros y actualmente presenta distintos niveles de deterioro. Entre las principales problemáticas detectadas figuran deformaciones en la calzada, fisuras y baches que afectan tanto la comodidad de circulación como la capacidad estructural del pavimento.
Frente a este escenario, el proyecto prevé una reconstrucción integral de la ruta. Las tareas incluirán la renovación completa de la estructura vial a lo largo de todo el recorrido y el ensanche de la calzada existente hasta alcanzar un ancho de 7,30 metros.
A su vez, se ejecutará un sobreancho pavimentado de 50 centímetros a cada lado de la ruta.
Esta intervención busca evitar el ingreso de agua desde las banquinas hacia la estructura del pavimento, uno de los factores que más contribuye al deterioro prematuro de las carreteras. Además, permitirá alejar la circulación del transporte pesado de los sectores más vulnerables de la calzada, mejorando la vida útil de la infraestructura.
Uno de los puntos centrales del proyecto será la construcción de una rotonda en la intersección de la Ruta Provincial 39 con la Ruta Nacional 11, en el acceso sur a Gobernador Crespo. La obra tiene como finalidad ordenar el tránsito, reducir los riesgos de siniestros viales y facilitar las maniobras de ingreso y egreso en uno de los cruces más transitados de la región.
La intervención también contempla una amplia serie de trabajos complementarios orientados a mejorar la seguridad y el funcionamiento general del corredor.
Mejoras
Entre ellos se destacan la adecuación y mantenimiento de alcantarillas, la limpieza de obras hidráulicas existentes, la reconstrucción de cordones cuneta, la reparación y reposición de defensas metálicas, el mantenimiento de puentes y la mejora de la señalización.
Asimismo, está prevista la reconstrucción de garitas y dársenas destinadas al transporte público de pasajeros, la renovación de sistemas de iluminación en accesos y enlaces mediante tecnología LED y la puesta en valor de diversos elementos de infraestructura vial distribuidos a lo largo del recorrido.
La elevada participación de empresas interesadas en la licitación refleja la magnitud de una obra que, una vez adjudicada y ejecutada, permitirá modernizar un corredor clave para la producción, el transporte y la vinculación entre localidades del departamento San Justo y zonas vecinas.
Con la apertura de las propuestas económicas finalizada, el proceso continuará con la evaluación técnica y administrativa de las ofertas para determinar la adjudicación de los trabajos.