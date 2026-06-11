Con la presentación de ocho ofertas económicas, avanzó el proceso licitatorio para ejecutar la primera etapa de las obras de limpieza y readecuación de canales troncales en los departamentos Vera, 9 de Julio y San Justo.
Licitan la limpieza de 260 kilómetros de canales troncales en el norte santafesino
La obra contempla la limpieza y readecuación de nueve canales troncales que suman 259 kilómetros de extensión en los departamentos Vera, 9 de Julio y San Justo. El proyecto apunta a optimizar el drenaje hídrico y fortalecer el sistema de monitoreo mediante la instalación de estaciones telemétricas.
Los trabajos proyectados abarcan un total de 259 kilómetros de canales y tienen como objetivo mejorar la capacidad de drenaje, optimizar el escurrimiento de excedentes hídricos y reducir los riesgos asociados a anegamientos en una amplia región del norte provincial.
La intervención forma parte de un plan de adecuación hidráulica que alcanzará a 17 distritos y beneficiará a más de 850.000 hectáreas productivas y rurales. Entre las tareas previstas se encuentra la recuperación de la traza original de los canales, la readecuación de sus niveles y el mejoramiento de las condiciones de funcionamiento del sistema de drenaje.
Proyecto
Además de las obras sobre la infraestructura hídrica, el proyecto contempla la instalación de nueve nodos telemétricos destinados a medir precipitaciones, niveles de napas y comportamiento de cursos de agua. La información obtenida permitirá fortalecer los sistemas de monitoreo y alerta temprana, además de aportar datos útiles para productores, localidades y organismos vinculados a la gestión del recurso hídrico.
La primera etapa comprende intervenciones sobre el Canal Ruta 98, Canal Ruta 290, Colector 13–Canal San Pedro, Colector Nº 8, Canal Colector Nº 9, Canal RP 39, Canal La Loca, Canal La Loquita y Canal de los Ingleses.
Para la ejecución de la obra se presentaron ocho ofertas.
La propuesta de menor monto correspondió a la unión transitoria de empresas Montaño y Bauza, con una cotización de $4.591 millones. También participaron Del Sol Constructora S.A., Ángel Boscarino Construcciones S.A., Constructora Betón S.R.L., Acosta Matías Fabián, EDECA S.A., la UTE Brajkovic–Pelque y la UTE ICA S.R.L.–Ferrer.
Inversión
El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $9.208 millones y un plazo de ejecución estimado en 18 meses.
La apertura de sobres se realizó en la Sociedad Rural de Vera, con la participación de autoridades provinciales, representantes de gobiernos locales, integrantes de comités de cuenca y referentes de instituciones vinculadas a la actividad productiva y al manejo de los recursos hídricos.