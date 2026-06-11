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Licitan la limpieza de 260 kilómetros de canales troncales en el norte santafesino

La obra contempla la limpieza y readecuación de nueve canales troncales que suman 259 kilómetros de extensión en los departamentos Vera, 9 de Julio y San Justo. El proyecto apunta a optimizar el drenaje hídrico y fortalecer el sistema de monitoreo mediante la instalación de estaciones telemétricas.