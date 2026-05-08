El Gobierno de la Provincia de Santa Fe oficializó el llamado a licitación pública para ejecutar la repavimentación integral de un extenso tramo de la Ruta Provincial 39, una de las principales vías transversales del departamento San Justo.
Borla confirmó una inversión histórica para repavimentar la Ruta Provincial 39
La confirmación del proyecto se conoció oficialmente esta semana, luego de que el propio legislador anticipara meses atrás el avance de las gestiones ante el Gobierno santafesino y el Ministerio de Obras Públicas.
La obra demandará una inversión superior a los 54 mil millones de pesos y fue calificada por el senador provincial Rodrigo Borla como “la mayor inversión en obra pública de la provincia”.
La confirmación del proyecto se conoció oficialmente esta semana, luego de que el propio legislador anticipara meses atrás el avance de las gestiones ante el Gobierno santafesino y el Ministerio de Obras Públicas.
La intervención abarcará un tramo total de 38,6 kilómetros, desde el puente sobre el Arroyo Saladillo Amargo, en jurisdicción de Colonia Dolores, hasta el puente sobre el Río Retobado, ubicado unos 800 metros antes del Río Salado, en la zona de La Penca y Caraguatá. El proyecto incluye además el sector comprendido entre Gobernador Crespo y la intersección con la Ruta Nacional 11.
Según el pliego oficial, el presupuesto inicial asciende a 54.049 millones de pesos y contempla una reconstrucción integral del pavimento, además de importantes obras complementarias vinculadas a la seguridad vial y a la infraestructura del corredor.
Una obra estratégica para el norte santafesino
El senador Rodrigo Borla destacó que el proyecto fue diagramado junto al ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, y otros funcionarios provinciales, definiendo una ejecución dividida en tres etapas.
Uno de los puntos centrales será la construcción de una rotonda en el acceso sur a Gobernador Crespo, específicamente en la intersección entre la Ruta Provincial 39 y la Ruta Nacional 11.
“Es una obra muy reclamada y muy necesaria, que brindará mayor seguridad a quienes transitan diariamente por ese sector”, sostuvo Borla al referirse a una de las intervenciones más esperadas por vecinos y transportistas.
La Ruta 39 constituye uno de los corredores más importantes para la conectividad del centro-norte provincial, ya que vincula localidades productivas, zonas rurales y rutas nacionales estratégicas para el transporte de mercaderías y la circulación regional.
Reconstrucción integral y mejoras en seguridad vial
Desde el punto de vista técnico, el proyecto contempla la reconstrucción total de la estructura del pavimento a lo largo de todo el trayecto intervenido, debido al avanzado estado de deterioro que presenta actualmente la calzada.
El informe técnico detalla la existencia de ahuellamientos, fisuras y baches en distintos sectores, lo que afecta tanto las condiciones de transitabilidad como la seguridad vial.
Las obras incluirán además el ensanche de la calzada existente para alcanzar un ancho de 7,30 metros, sumado a la pavimentación de sobreanchos laterales de 50 centímetros a cada lado, una medida pensada para evitar filtraciones de agua desde las banquinas y mejorar la durabilidad estructural de la ruta.
A esto se sumarán numerosas tareas complementarias, entre ellas la readecuación y mantenimiento de alcantarillas, reconstrucción de cordón cuneta, colocación de barandas metálicas, reparación de puentes y reacondicionamiento de garitas y dársenas para transporte público.
También se prevé la incorporación de iluminación LED en enlaces y accesos estratégicos, junto con trabajos de señalización y mejoras generales destinadas a optimizar las condiciones de circulación y seguridad sobre todo el corredor vial.
La apertura de sobres será en junio
La apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nº 14/2026 se realizará el próximo 9 de junio a las 11 horas en la comuna de La Penca y Caraguatá.
La concreción de esta obra representa uno de los proyectos de infraestructura vial más relevantes para el departamento San Justo en los últimos años y busca mejorar sustancialmente la conectividad, la seguridad y el desarrollo productivo de toda la región.