Educación

Infraestructura escolar en agenda: Borla supervisa avances en establecimientos de San Justo

Directivos y docentes de escuelas de San Justo recibieron la visita del senador provincial Rodrigo Borla, en el marco de una recorrida por establecimientos educativos del departamento. El relevamiento incluyó el seguimiento de obras en marcha, ampliaciones y mejoras financiadas con programas provinciales.