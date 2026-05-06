En continuidad con una agenda iniciada días atrás en distintas localidades del centro-norte del departamento, el senador Rodrigo Borla visitó establecimientos educativos de la ciudad de San Justo. Durante la jornada, mantuvo encuentros con equipos directivos y docentes, con el objetivo de relevar necesidades y monitorear el estado de las obras en ejecución.
Infraestructura escolar en agenda: Borla supervisa avances en establecimientos de San Justo
Directivos y docentes de escuelas de San Justo recibieron la visita del senador provincial Rodrigo Borla, en el marco de una recorrida por establecimientos educativos del departamento. El relevamiento incluyó el seguimiento de obras en marcha, ampliaciones y mejoras financiadas con programas provinciales.
La recorrida incluyó instituciones de distintos niveles y modalidades, reflejando la diversidad del sistema educativo local.
Obras en marcha y ampliación de espacios
Entre los establecimientos visitados se encuentran la Escuela N° 431 “Martín Miguel de Güemes”, la EETP N° 336 “Mario C. Videla” (modalidad agrotécnica), la Escuela Primaria Incorporada N° 1486 “Los Trigales”, la EETP N° 277 “Fray Francisco Castañeda” y la Escuela Especial N° 2037.
En estos espacios se realizan obras vinculadas a la ampliación de aulas, mejoras edilicias y adecuaciones necesarias para el desarrollo de las actividades escolares. En varios casos, se trata de intervenciones orientadas a responder al crecimiento de la matrícula y a optimizar las condiciones de enseñanza.
A nivel departamental, el Ministerio de Educación, a través del Programa Mil Aulas, lleva asignados 25 nuevos espacios destinados al dictado de clases en distintos edificios escolares.
Inversión en mantenimiento y mejoras
Durante el último año, se destinaron más de 1.000 millones de pesos a través del Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI), un instrumento que permite atender tanto obras de mayor escala como intervenciones urgentes en los establecimientos educativos.
Entre las principales acciones concretadas se destacan el cerramiento del salón de usos múltiples de la Escuela N° 431, la readecuación del sistema eléctrico y la incorporación de equipos de aire acondicionado en edificios donde funcionan la Escuela Normal y la de Comercio de San Justo, así como la reconstrucción del playón deportivo y el nuevo tinglado del C.E.F. N° 23.
Además de las obras de mayor envergadura, los fondos permitieron llevar adelante múltiples trabajos de mantenimiento y adecuación en las escuelas del departamento. Entre ellos se incluyen reparaciones generales, construcción y refacción de sanitarios, ampliación de cocinas y porterías, renovación de techos y tareas de pintura.
También se avanzó en la incorporación de equipamiento, especialmente sistemas de climatización, en respuesta a las condiciones térmicas tanto del verano como del invierno, con el objetivo de mejorar el confort en las aulas.
Infraestructura y calidad educativa
Las intervenciones relevadas forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la infraestructura escolar como componente central del sistema educativo.
La adecuación de los espacios físicos, junto con el mantenimiento sostenido de los edificios, resulta clave para garantizar condiciones adecuadas de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles.
En este marco, las recorridas por las instituciones permiten actualizar diagnósticos, priorizar intervenciones y dar seguimiento a las obras en ejecución en el territorio.