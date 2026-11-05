Anuncio del senador Borla

Presupuesto 2027: impulsan tres obras estratégicas para el departamento San Justo

Las propuestas incluyen la pavimentación de dos corredores viales que conectan localidades de los departamentos San Justo, La Capital y San Cristóbal, además de la construcción de un nuevo edificio para el Jardín de Infantes N° 186.