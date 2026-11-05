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Presupuesto 2027: impulsan tres obras estratégicas para el departamento San Justo

Las propuestas incluyen la pavimentación de dos corredores viales que conectan localidades de los departamentos San Justo, La Capital y San Cristóbal, además de la construcción de un nuevo edificio para el Jardín de Infantes N° 186.

Actualmente se está pavimentando la ruta provincial 2 que une San Justo con Saladero Cabal.Actualmente se está pavimentando la ruta provincial 2 que une San Justo con Saladero Cabal.
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El senador provincial Rodrigo Borla adelantó que impulsa la incorporación de tres obras de infraestructura de importante inversión para el departamento San Justo en el Presupuesto Provincial 2027.

Se trata de dos proyectos de pavimentación de caminos naturales y la construcción de un nuevo edificio para una institución educativa de nivel inicial.

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Según explicó el legislador, las iniciativas buscan mejorar la conectividad entre distintas localidades y fortalecer la infraestructura educativa. Además, señaló que existen otras intervenciones de menor escala previstas para diferentes puntos del departamento.

Pavimentación entre San Justo y San Cristóbal

Una de las obras propuestas contempla la pavimentación de la ruta que conecta San Justo con Villa Saralegui, Ñanducita y San Cristóbal.

El proyecto representa un reclamo histórico para las localidades de la región, ya que actualmente se trata de un corredor de camino natural.

Actualmente se está pavimentando la ruta provincial 2 que une San Justo con Saladero Cabal.Dos rutas y un jardín de infantes, entre las prioridades para el departamento San Justo

En relación con esta traza, Borla confirmó el inicio de trabajos preventivos en el sector del puente y los aliviadores sobre el río Salado.

Las tareas comprenden la colocación de nuevas alcantarillas y la elevación de un extenso tramo del camino, con el objetivo de mejorar las condiciones de infraestructura ante la posibilidad de nuevas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Otro corredor vial para conectar localidades

La segunda iniciativa vial apunta a pavimentar el camino que une Laguna Paiva, Cayastacito y Naré, y que continúa desde esta última localidad hasta su conexión con la ruta provincial que actualmente se encuentra en ejecución entre San Justo y Saladero Cabal.

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El proyecto comprende una traza que hoy presenta sectores de camino natural y otros con ripio. Su pavimentación permitiría mejorar la circulación y la vinculación entre localidades de los departamentos La Capital y San Justo, además de facilitar el acceso a un corredor que ya tiene obras en marcha.

Actualmente, se ejecuta la pavimentación de la ruta provincial 2 entre San Justo y Saladero Cabal, una intervención que busca mejorar la conexión entre ambas localidades.

Un nuevo edificio para el Jardín de Infantes N° 186

La tercera obra planteada está vinculada con la infraestructura educativa de San Justo. Borla señaló que busca incorporar al presupuesto del próximo año la construcción de un nuevo edificio para el Jardín de Infantes N° 186.

La propuesta contempla que el municipio pueda ceder un terreno y que el Gobierno provincial tenga a su cargo la ejecución de la obra. De concretarse, permitiría dotar a la institución de un espacio propio y adecuado para el desarrollo de las actividades de educación inicial.

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