Departamento Las Colonias

VEINTE 56: el Polo Tecnológico de Esperanza propone pensar la ciudad del futuro

El Polo Tecnológico Esperanza realizará el 5 de noviembre la primera edición de "VEINTE 56", una jornada que reunirá a empresas, profesionales y emprendedores para analizar nuevas herramientas y tendencias del sector de la construcción.