En el marco del camino hacia el bicentenario de Esperanza, el Polo Tecnológico de la ciudad impulsa “VEINTE 56”, un encuentro destinado a vincular empresas, profesionales, instituciones y emprendedores con las nuevas tecnologías aplicadas a la producción y, en esta primera edición, particularmente a la industria de la construcción.
VEINTE 56: el Polo Tecnológico de Esperanza propone pensar la ciudad del futuro
El Polo Tecnológico Esperanza realizará el 5 de noviembre la primera edición de "VEINTE 56", una jornada que reunirá a empresas, profesionales y emprendedores para analizar nuevas herramientas y tendencias del sector de la construcción.
La actividad se desarrollará el jueves 5 de noviembre, desde las 10.30, en el Salón CICAE, ubicado en Amado Aufranc 998. Tendrá entrada libre y gratuita, con inscripción previa, y estará dirigida especialmente a jóvenes profesionales, emprendedores y empresas de Esperanza y la región.
La iniciativa propone mirar hacia 2056, cuando la ciudad cumplirá 200 años, y reflexionar sobre qué transformaciones productivas, tecnológicas y urbanas pueden comenzar a construirse desde el presente.
El secretario de Vinculación Tecnológica e Innovación de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Javier Lottersberger, explicó que el Polo Tecnológico está integrado por distintas instituciones públicas y privadas que trabajan en una estrategia común para promover la innovación y la economía del conocimiento.
“En los últimos tres años armamos una estrategia y un plan de desarrollo para posicionar nuevamente al Polo. Es un lugar ideal para generar innovación y traer nuevas tecnologías para el desarrollo de la economía del conocimiento, aportando al desarrollo local de Esperanza”, señaló.
Por su parte, el intendente Rodrigo Müller destacó la importancia de diversificar la matriz productiva de la ciudad y señaló que la economía del conocimiento y la innovación representan herramientas para acompañar el crecimiento de nuevas empresas. En ese sentido, explicó que uno de los objetivos es fortalecer el funcionamiento del Polo Tecnológico.
La presidenta de la institución, María Victoria Nagel, precisó que VEINTE 56 tendrá diferentes ejes temáticos y que la construcción será el primero. “Buscamos mostrar qué está pasando en el sector de la construcción, que tiene que ver con la innovación y que es el foco del Polo. Intentamos que más empresas y jóvenes profesionales se interioricen sobre las posibilidades de incorporar tecnología para mejorar la productividad y generar valor”, expresó.
Construcción digital: tecnología para optimizar costos y procesos
El programa comenzará con el panel “Construcción digital: BIM como ventaja competitiva”, que abordará la metodología Building Information Modeling (BIM), una herramienta que permite desarrollar modelos digitales de las obras para mejorar la planificación, coordinar tareas y optimizar recursos, costos y tiempos de ejecución.
Participarán representantes del Clúster BIM de Córdoba y empresas que ya incorporaron esta tecnología a sus procesos de trabajo, con el objetivo de compartir experiencias y mostrar sus aplicaciones concretas en el sector.
La propuesta apunta a acercar herramientas digitales a profesionales y empresas de la construcción, en un contexto en el que la innovación tecnológica modifica las formas de diseñar, proyectar y ejecutar obras.
Innovación urbana y eficiencia energética
Luego del mediodía, la agenda continuará con el panel “Innovación urbana y eficiencia energética”, que pondrá el foco en las experiencias de articulación público-privada y en las herramientas para mejorar el desempeño energético de las viviendas y los entornos urbanos.
Entre los temas previstos se encuentra el trabajo del Laboratorio Urbano de la ciudad de Mendoza, la eficiencia energética y el etiquetado de viviendas, con especial atención a la Ley provincial 13.903 y al sistema PRONEV.
También se presentarán proyectos innovadores desarrollados desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL y la experiencia de la Municipalidad de Esperanza en esta materia.
Empresas y nuevos modelos para transformar la construcción
El tercer espacio de intercambio estará dedicado al “Ecosistema TIIC: casos de CAMARCO”. Se presentarán empresas y emprendimientos que están incorporando nuevas soluciones y transformando los procesos tradicionales de la industria de la construcción.
La exposición estará a cargo de TIIC (Transformar e Innovar la Industria de la Construcción), el espacio de innovación abierta de la Cámara Argentina de la Construcción, que promueve la vinculación entre empresas, emprendedores y desarrolladores de tecnología.
De esta manera, VEINTE 56 buscará generar un ámbito de intercambio entre el conocimiento, la innovación y el entramado productivo regional, además de acercar experiencias que puedan convertirse en oportunidades concretas para las empresas locales.