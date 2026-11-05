Beneficia a más de 30.000 hectáreas

Completaron la limpieza del canal Malaquías para mejorar el drenaje en cinco localidades

La intervención abarcó 16 kilómetros del canal principal y apunta a mejorar el escurrimiento del agua en Sauce Viejo, Santo Tomé, San Agustín, Franck y Colonia San José. Los trabajos incluyeron el retiro de vegetación y sedimentos acumulados durante décadas.