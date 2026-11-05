Finalizaron los trabajos de limpieza y mantenimiento de 16 kilómetros del canal principal Malaquías, una intervención destinada a mejorar el escurrimiento del agua en sectores de los departamentos La Capital y Las Colonias.
Completaron la limpieza del canal Malaquías para mejorar el drenaje en cinco localidades
La intervención abarcó 16 kilómetros del canal principal y apunta a mejorar el escurrimiento del agua en Sauce Viejo, Santo Tomé, San Agustín, Franck y Colonia San José. Los trabajos incluyeron el retiro de vegetación y sedimentos acumulados durante décadas.
La obra beneficia directamente a las localidades de Sauce Viejo, Santo Tomé, San Agustín, Franck y Colonia San José, y contribuye al drenaje superficial de más de 30.000 hectáreas productivas.
El canal presentaba una importante acumulación de malezas y sedimentos, producto de aproximadamente 30 años sin intervenciones integrales de estas características. Su recuperación busca optimizar la circulación del agua, especialmente ante períodos de precipitaciones abundantes.
Qué trabajos se realizaron
Las tareas comprendieron la conformación del carril de trabajo, el desmalezamiento de los sectores intervenidos y la remoción de sedimentos depositados en el fondo del canal.
Estas acciones permiten recuperar parte de la capacidad hidráulica de la infraestructura y favorecer el escurrimiento de los excedentes hídricos. El mantenimiento de los canales constituye una de las medidas preventivas para reducir los riesgos de anegamientos en áreas urbanas y rurales durante episodios de lluvias intensas.
La intervención se enmarca en un programa de limpieza y mantenimiento de canales troncales que contempla trabajos en distintos puntos de la provincia.
Otras intervenciones en el centro provincial
En materia de infraestructura hídrica, también finalizaron las tareas en el canal Las Bandurrias, en el departamento San Martín, y en el canal Principal Nº 1.
Además, continúan los trabajos en el canal Secundario Nº 3 y en el canal Las Avispas, obras que buscan mejorar los escurrimientos en los departamentos San Cristóbal, Las Colonias y Castellanos.
De acuerdo con los datos difundidos por la Secretaría de Recursos Hídricos, desde fines de 2023 se realizaron más de 5.000 kilómetros de tareas de mantenimiento de canales en el territorio santafesino, en intervenciones que también involucran a comités de cuenca, municipios y comunas.