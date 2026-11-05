En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 5 de noviembre

La jornada comenzó con cielo despejado y tendrá una máxima de 28°C, pero hay que tener en cuenta varios inconvenientes para circular y cortes programados de energía en Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón. Los principales desvíos, los horarios de las interrupciones y las recomendaciones para organizar el día.