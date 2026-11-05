En menos de cinco minutos, conocé cómo estará el tiempo, qué sectores tendrán restricciones de tránsito, dónde habrá cortes de luz y qué servicios conviene consultar antes de salir. Una guía práctica para organizar este jueves en Santa Fe y la región.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 5 de noviembre
La jornada comenzó con cielo despejado y tendrá una máxima de 28°C, pero hay que tener en cuenta varios inconvenientes para circular y cortes programados de energía en Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón. Los principales desvíos, los horarios de las interrupciones y las recomendaciones para organizar el día.
Clima en Santa Fe: una jornada agradable y sin lluvias
Este jueves 5 de noviembre comenzó con cielo despejado en la ciudad de Santa Fe y una temperatura de 10,8°C, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad alcanzaba el 95%, la presión atmosférica era de 1012,1 hPa y el viento soplaba del oeste a 6 km/h. La visibilidad era de 12 kilómetros.
Para quienes salen temprano, la mañana tendrá condiciones estables, aunque con algo más de nubosidad. Se espera una temperatura cercana a los 20°C, con vientos del sudeste de entre 13 y 22 km/h.
Durante la tarde, el termómetro llegará a los 28°C y el viento rotará al norte. Por la noche, se esperan unos 22°C, con viento del noreste. En las tres franjas horarias, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0%.
El sol salió a las 6.02 y se ocultará a las 19.31, por lo que habrá una extensa franja de luz natural.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Una prenda liviana puede resultar útil para quienes salen temprano, aunque durante la tarde las condiciones serán más cálidas y agradables.
Pronóstico extendido: el viernes tendrá temperaturas de entre 15°C y 28°C. El sábado se espera un descenso, con una mínima de 12°C y una máxima de 23°C. El domingo será más fresco al comienzo del día, con 8°C de mínima y 24°C de máxima.
Tránsito en Santa Fe: los cortes y desvíos que hay que tener en cuenta
Antes de salir, conviene revisar los principales puntos de circulación. El informe de tránsito de este jueves indica que las rutas y los accesos al territorio provincial presentan, en términos generales, circulación normal y buena visibilidad. Sin embargo, hay obras, cortes y situaciones puntuales que pueden modificar los tiempos de viaje.
Uno de los sectores que requiere mayor atención es el Puente Carretero que conecta Santa Fe con Santo Tomé. Por la construcción del nuevo viaducto y sus accesos, continúan los cambios en la circulación.
En Santo Tomé, los vehículos que habitualmente utilizan el tramo intervenido de avenida 7 de Marzo deben desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre. En la cabecera santafesina, quienes circulan hacia Santa Fe deben utilizar la traza norte recientemente construida. La mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al viaducto.
Si viajás entre ambas ciudades, es importante respetar la señalización y las indicaciones del personal policial. También conviene prever más tiempo de traslado y considerar la Autopista Santa Fe-Rosario como alternativa.
Autopista Santa Fe-Rosario: humo y obras
Durante las primeras horas de este jueves se informó sobre presencia de humo por un basural encendido a la altura del kilómetro 52, en Maciel, en sentido hacia Rosario.
Además, se realizan trabajos en el tercer carril entre los kilómetros 31 y 34. También permanece cerrado el ingreso a la autopista desde la Ruta Provincial 91, a la altura del kilómetro 30, en sentido hacia Santa Fe.
Quienes tengan previsto circular por estos sectores deben prestar atención a la señalización y reducir la velocidad.
Ruta Provincial 1: precaución por animales sobre la calzada
En el norte provincial, la crecida del río Paraná obliga a extremar las precauciones sobre la Ruta Provincial 1. En distintos sectores hay personas que trasladan ganado ante el avance del agua, por lo que pueden aparecer animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.
La recomendación es reducir la velocidad, evitar sobrepasos riesgosos y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
RN A012 y RN 178: dos cortes que continúan
En la Ruta Nacional A012 permanece interrumpido el tránsito para todo tipo de vehículos entre la Ruta Provincial 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9. Los desvíos se realizan en las intersecciones con la RN 34 y la RP 25.
En tanto, la Ruta Nacional 178 continúa cortada a la altura de Armstrong, entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09 (ex RN 9), por la reconstrucción de una alcantarilla. Los vehículos deben utilizar la Ruta Provincial 15 como alternativa. Vialidad Nacional prevé restablecer la circulación a mediados de noviembre.
Para consultar las actualizaciones de la circulación durante el día:
Cortes de luz: los barrios afectados este jueves
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó interrupciones programadas del suministro eléctrico para este jueves 5 de noviembre por trabajos de mantenimiento y mejoras en la red.
En la ciudad de Santa Fe, los cortes se distribuirán en diferentes franjas horarias:
De 8 a 10: sectores comprendidos por 9 de Julio, Vittori, Ferré y L. Torrent; Risso, Regimiento 12 de Infantería, Rivadavia y Las Heras; y Storni, Francia, Leumann y Almafuerte.
De 9 a 13: Doldán, Espinoza, Arzeno y Crespo.
De 10 a 12: Piedrabuena, Larguía, Aguirre y Alsina; y avenida Peñaloza, Pasaje Vías, Regimiento 12 de Infantería y Larrea.
De 10 a 13: Zeballos, San Martín, 1 de Mayo y Hernandarias.
De 11 a 14: avenida Blas Parera, Beruti, Matheu y Diagonal Santa Fe.
De 11.30 a 13.30: Rivadavia, 25 de Mayo, Callejón Funes y Neuquén.
De 12 a 13: Ruta Provincial 1, Favaloro, Ruta Nacional 168 y Chanaes.
En Santo Tomé, las interrupciones previstas son:
De 8 a 12: Centenario, Chile, Iriondo y M. Booz.
De 9 a 13: complejos habitacionales El Paso, La Tatenguita y Altos de la Ribera.
De 11 a 13: Maciá, Hernandarias, Storni y Santiago del Estero.
En San José del Rincón, el corte está previsto de 8.30 a 12.30 en el sector comprendido por Bañadero, Mazari, Callejón Montenegro y Santa Rosa.
Antes de salir: checklist para este jueves
Clima: mañana fresca, tarde cálida y sin lluvias previstas.
Tránsito: revisar los desvíos del Puente Carretero y las obras en la autopista.
Rutas: precaución en RP 1, RN A012 y RN 178.
Cortes de luz: consultar si tu domicilio está dentro de las zonas afectadas.
Qué llevar: una prenda liviana para las primeras horas.
Qué evitar: circular a velocidad elevada en zonas con humo, obras o presencia de animales.
Recomendación del día: salir con tiempo si tenés que cruzar entre Santa Fe y Santo Tomé.