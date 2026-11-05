Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero: desvíos y cambios para ingresar desde Santo Tomé
Por las obras de construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, se mantienen modificaciones en la circulación para acceder al Puente Carretero.
En Santo Tomé, el tránsito que habitualmente utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina también funciona un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe, que deben utilizar la traza norte recientemente construida. En tanto, la mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
RP 1: precaución por la presencia de animales sobre la calzada
En el norte de Santa Fe, la crecida del río Paraná genera complicaciones para la circulación sobre la Ruta Provincial 1. En distintos sectores, productores y pobladores trasladan ganado ante el avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales y personas sobre la calzada o en sus inmediaciones.
Se recomienda reducir la velocidad, mantener una conducción preventiva, evitar sobrepasos riesgosos y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
RN A012: continúa el corte entre Ricardone y la vieja ruta 9
Por tareas de reparación y mantenimiento vial, permanece cortado el tránsito para todo tipo de vehículos en el tramo de la RN A012 comprendido entre la Ruta Provincial 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
Los desvíos están dispuestos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se recomienda respetar la señalización y prever posibles demoras.
RN 178: corte total a la altura de Armstrong
Vialidad Nacional continúa con la reconstrucción de una alcantarilla sobre la Ruta Nacional 178, a la altura de Armstrong. Por las tareas, permanece interrumpida totalmente la circulación entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09 (ex RN 9).
Los desvíos se realizan por la Ruta Provincial 15, que corre en paralelo a pocos kilómetros. Los trabajos incluyen la reconstrucción de la estructura dañada y la posterior colocación de hormigón. Vialidad Nacional prevé restablecer la circulación vehicular a mediados de noviembre.
Presencia de humo por basural encendido
Autopista Santa Fe -Rosario en el KM 52, altura de Maciel - Sentido a Rosario