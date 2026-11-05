La ciudad uruguaya de Paysandú será la escala más cercana a Santa Fe del viaje apostólico que el papa León XIV realizará por Sudamérica. El sábado 7 de noviembre, el pontífice celebrará una misa en el Parque París Londres, a pocos kilómetros de la ciudad entrerriana de Colón, separada de Paysandú por el río Uruguay y conectada mediante un puente internacional.
Paysandú, la ciudad más cercana a Santa Fe que visitará el Papa
León XIV celebrará una misa el sábado 7 de noviembre en la localidad uruguaya, ubicada frente a Colón, Entre Ríos. Se esperan decenas de miles de personas y habrá un importante movimiento fronterizo. Luego, el pontífice continuará su viaje apostólico hacia Buenos Aires y Córdoba.
Según el programa oficial de la Santa Sede, el Papa llegará al aeropuerto de Paysandú alrededor de las 9 y la misa comenzará a las 10. El predio abrirá sus puertas a las 5.30 y el ingreso general se cerrará una hora antes de la celebración. La asistencia será gratuita, pero requerirá inscripción previa a través de la web habilitada por la organización religiosa. Se prevé una importante concurrencia de fieles de Uruguay y Argentina.
La cercanía con Colón hace prever un intenso movimiento de visitantes a través del puente internacional. Más de 65 agencias argentinas confirmaron excursiones, según informó el coordinador de Turismo de Paysandú, José Galván. En tanto, el secretario de Turismo de Colón, Federico Escher, señaló que las reservas de alojamiento rondaban el 40% y recomendó a quienes viajen que lleguen el viernes para descansar y cruzar la frontera al día siguiente.
El viaje del Papa por Sudamérica
La visita forma parte del viaje apostólico que León XIV realizará del 6 al 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú, anunciado oficialmente por el Vaticano. Tras sus actividades en Paysandú, el pontífice regresará a Montevideo y el domingo 8 viajará a Buenos Aires, donde iniciará su agenda argentina. El martes 10 se trasladará a Córdoba y el miércoles 11 continuará hacia Perú. El recorrido incluye también Florida, en Uruguay, y Luján, en la provincia de Buenos Aires.