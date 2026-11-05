Será antes de llegar a Argentina

Paysandú, la ciudad más cercana a Santa Fe que visitará el Papa

León XIV celebrará una misa el sábado 7 de noviembre en la localidad uruguaya, ubicada frente a Colón, Entre Ríos. Se esperan decenas de miles de personas y habrá un importante movimiento fronterizo. Luego, el pontífice continuará su viaje apostólico hacia Buenos Aires y Córdoba.