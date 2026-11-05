Ya está abierta la convocatoria para participar de las Residencias Culturales 2027, un programa del Ministerio de Cultura de Santa Fe destinado a jóvenes interesados en la gestión, la promoción y la animación cultural en distintos espacios públicos de la provincia.
Villa Gobernador Gálvez: abrieron la inscripción para las Residencias Culturales 2027
La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años que quieran participar en experiencias de formación y gestión cultural. En la ciudad, las actividades se desarrollarán en Los Aleros de "La Esperanza" y "Nahuel Huapi". La inscripción es online y estará disponible hasta el 16 de noviembre.
En Villa Gobernador Gálvez, las sedes previstas para desarrollar la iniciativa serán Los Aleros de "La Esperanza" y "Nahuel Huapi", dos espacios que formarán parte de esta experiencia de formación y participación comunitaria.
El programa propone un trayecto de formación en acción de 11 meses, que se extenderá desde el 15 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2027. Durante ese período, los residentes participarán en actividades vinculadas con el juego, la convivencia y el acceso a diferentes lenguajes artísticos, a través de herramientas de mediación cultural.
Requisitos para participar
La convocatoria está destinada a jóvenes que tengan interés en involucrarse activamente en propuestas culturales y comunitarias. Para postularse, deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener entre 18 y 25 años.
- Contar con título secundario o constancia de título en trámite.
- Tener residencia en la provincia de Santa Fe.
Además de la experiencia práctica en los espacios culturales, quienes resulten seleccionados accederán a instancias de capacitación permanente sobre nuevas perspectivas del campo cultural y el uso del espacio público.
El programa también contempla el otorgamiento de una asignación económica estímulo durante el período de participación.
Cómo realizar la inscripción
El proceso de inscripción se realiza íntegramente de manera online y permanecerá abierto hasta el 16 de noviembre de 2026.
Las personas interesadas pueden consultar las bases y condiciones, y completar el formulario de postulación a través del sitio oficial del Ministerio de Cultura: www.santafecultura.gob.ar.
Para realizar consultas o solicitar mayor información, también está disponible el correo electrónico [email protected].