Programa provincial

Villa Gobernador Gálvez: abrieron la inscripción para las Residencias Culturales 2027

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años que quieran participar en experiencias de formación y gestión cultural. En la ciudad, las actividades se desarrollarán en Los Aleros de "La Esperanza" y "Nahuel Huapi". La inscripción es online y estará disponible hasta el 16 de noviembre.