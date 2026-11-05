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Rafaela incorpora experiencias internacionales para planificar su crecimiento urbano

La ciudad profundiza el intercambio con especialistas en urbanismo y ordenamiento territorial. En ese marco, la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, María Emilia Vidal, se reunió con el arquitecto español Josep Maria Llop Torné, director de la Cátedra UNESCO de Ciudades Intermedias, para analizar herramientas y experiencias aplicables al desarrollo local.