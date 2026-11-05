La planificación del crecimiento urbano y el ordenamiento territorial fueron los ejes de un encuentro entre la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano de Rafaela, María Emilia Vidal, y el arquitecto y urbanista español Josep Maria Llop Torné, especialista en ciudades intermedias y vinculado a la Universidad de Lleida, España.
Rafaela incorpora experiencias internacionales para planificar su crecimiento urbano
La ciudad profundiza el intercambio con especialistas en urbanismo y ordenamiento territorial. En ese marco, la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, María Emilia Vidal, se reunió con el arquitecto español Josep Maria Llop Torné, director de la Cátedra UNESCO de Ciudades Intermedias, para analizar herramientas y experiencias aplicables al desarrollo local.
La reunión permitió intercambiar experiencias sobre los desafíos que enfrentan las ciudades en expansión y analizar cómo las herramientas de planificación desarrolladas en otros territorios pueden contribuir a las necesidades locales.
Llop Torné cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito del urbanismo. Se desempeñó como director de Urbanismo de Barcelona durante los años previos a los Juegos Olímpicos de 1992 y ocupó cargos directivos en las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Lleida.
También desarrolló una importante actividad académica en la Universidad de Lleida y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, perteneciente a la Universidad Politécnica de Cataluña. Entre sus reconocimientos se encuentran el Premio de Urbanismo de Cataluña, recibido en 1999, y la Medalla de Oro del Colegio de Arquitectos de Cataluña, otorgada en 2010.
El aporte de la Cátedra UNESCO de Ciudades Intermedias
Actualmente, el especialista dirige la Cátedra UNESCO de Ciudades Intermedias, Urbanización y Desarrollo, una iniciativa que promueve la cooperación internacional y el intercambio de conocimientos entre ciudades, con especial atención a cuestiones vinculadas al crecimiento urbano, la organización territorial y la planificación estratégica.
Durante el encuentro, Llop Torné destacó la importancia de Argentina dentro de las líneas de trabajo de la Cátedra, debido al papel que desempeñan los gobiernos locales y provinciales en la organización y el desarrollo del territorio.
Además, hizo referencia a las experiencias de asesoramiento e intercambio que se llevan adelante con distintas ciudades argentinas, entre ellas Rafaela, y a la posibilidad de acercar conocimientos internacionales para abordar problemáticas específicas de cada comunidad.
Una mirada estratégica sobre el desarrollo de Rafaela
El vínculo con el urbanista español se sostiene a través de conversaciones virtuales y encuentros presenciales que permiten profundizar el análisis de distintas cuestiones relacionadas con el desarrollo de la ciudad.
En ese marco, Vidal destacó la importancia de conocer experiencias de otras localidades con características similares y evaluar qué herramientas pueden adaptarse a la realidad de Rafaela.
El intercambio apunta a sumar criterios técnicos y nuevas perspectivas para abordar los desafíos del crecimiento urbano, la infraestructura y el ordenamiento territorial, con una planificación que contemple tanto las necesidades actuales como las demandas futuras de la ciudad.