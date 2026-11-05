Salud

Con una inversión de $300 millones, renovaron nuevos sectores del hospital de San Lorenzo

Los espacios corresponden a las especialidades de Pediatría, Clínica Médica y Tocoginecología, y forman parte de la renovación integral de la guardia. La obra demandó una inversión de 300 millones de pesos y tendrá continuidad con la remodelación del sector de internación transitoria y la incorporación de dos salas de emergencias.