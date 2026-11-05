El hospital provincial Granaderos a Caballo de San Lorenzo puso en funcionamiento cuatro nuevos consultorios que se incorporan a la estructura de atención del establecimiento. Los espacios corresponden a las áreas de Pediatría, Clínica Médica —con dos consultorios— y Tocoginecología, además de un office destinado al equipo médico.
Con una inversión de $300 millones, renovaron nuevos sectores del hospital de San Lorenzo
Los espacios corresponden a las especialidades de Pediatría, Clínica Médica y Tocoginecología, y forman parte de la renovación integral de la guardia. La obra demandó una inversión de 300 millones de pesos y tendrá continuidad con la remodelación del sector de internación transitoria y la incorporación de dos salas de emergencias.
La habilitación se suma a las mejoras realizadas en agosto en los sectores de admisión, sala de espera y triaje, como parte de un proyecto de renovación integral de la guardia.
La intervención demandó una inversión de 300 millones de pesos, destinada a infraestructura, mobiliario y obras complementarias, con el objetivo de mejorar las condiciones de atención de los pacientes y los espacios de trabajo del personal sanitario.
Durante la presentación, el director del hospital, Andrés Lanaro, explicó que las mejoras buscan optimizar la calidad de las prestaciones y adecuar las instalaciones a las necesidades del servicio.
Creció un 20% la demanda de atención
Uno de los datos que refleja la actividad del establecimiento es el incremento del 20% en la demanda registrado durante este año, en comparación con el período anterior.
En ese contexto, Lanaro destacó el trabajo de los equipos de salud para sostener la atención mientras se desarrollaban las obras y señaló que los nuevos consultorios cuentan con instalaciones modernas, diseñadas para responder al movimiento diario del hospital.
El establecimiento cumple un rol de referencia sanitaria para San Lorenzo y otras localidades de la región, especialmente en la atención de emergencias y consultas ambulatorias.
Una segunda etapa con nuevas salas de emergencias
El proyecto de modernización continuará con una segunda etapa que contempla la renovación del sector de internación transitoria y la incorporación de dos salas de emergencias completamente equipadas.
Estas intervenciones darán continuidad a los trabajos realizados en el ingreso ambulatorio, la admisión, la sala de espera y el área de triaje. Este último sistema permite clasificar a los pacientes de acuerdo con la gravedad de sus cuadros clínicos y establecer prioridades para la atención.
Con las nuevas instalaciones en funcionamiento y las próximas obras previstas, el hospital busca ampliar su capacidad operativa y mejorar los circuitos de atención para responder a la demanda sanitaria de San Lorenzo y su zona de influencia.