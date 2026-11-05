La Municipalidad de Vera concretó la entrega de una nueva unidad habitacional correspondiente al Plan de 10 Viviendas del barrio Santa Rosa. En esta oportunidad, Ricardo y Zunilda recibieron las llaves de su casa, donde comenzarán una nueva etapa junto a su familia.
Vera concretó una nueva entrega de viviendas y renovó el alumbrado de calle Mitre
Las intervenciones se desarrollaron en distintos sectores de la ciudad. Por un lado, una familia recibió las llaves de su casa en el barrio Santa Rosa, como parte del Plan de 10 Viviendas. Además, quedó habilitado un nuevo sistema de iluminación sobre calle Mitre, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y circulación.
La adjudicación forma parte de un programa habitacional que busca facilitar el acceso a la vivienda propia para familias de la ciudad.
Durante la entrega, la intendenta Paula Mitre destacó la importancia de estas iniciativas para mejorar las condiciones de vida y brindar mayor estabilidad a los beneficiarios. También agradeció el acompañamiento de la Secretaría de Hábitat y Vivienda de la Provincia para concretar la adjudicación.
Calle Mitre cuenta con nueva iluminación
Por otra parte, quedó habilitado el nuevo sistema de iluminación de calle Mitre, una intervención destinada a mejorar la infraestructura urbana y las condiciones de seguridad en ese sector de Vera.
La obra apunta a optimizar la visibilidad durante la noche, favorecer la circulación de peatones y vehículos y brindar mayor tranquilidad a los vecinos que transitan o residen en la zona.
La renovación del alumbrado público forma parte de las intervenciones de infraestructura que se desarrollan en distintos barrios de la ciudad.
Mejoras habitacionales y de infraestructura urbana
Las dos intervenciones responden a necesidades diferentes, pero tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos: el acceso a una vivienda y la mejora de los servicios urbanos.
En relación con la nueva iluminación, Mitre señaló que el alumbrado público representa un aspecto importante para la seguridad y la calidad de vida de la comunidad. También remarcó la necesidad de atender las demandas de los distintos sectores de Vera.