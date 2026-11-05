Más infraestructura

Vera concretó una nueva entrega de viviendas y renovó el alumbrado de calle Mitre

Las intervenciones se desarrollaron en distintos sectores de la ciudad. Por un lado, una familia recibió las llaves de su casa en el barrio Santa Rosa, como parte del Plan de 10 Viviendas. Además, quedó habilitado un nuevo sistema de iluminación sobre calle Mitre, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y circulación.