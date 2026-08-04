La audiencia se realizó en Reconquista luego de que el imputado fuera detenido el 29 de julio, tras una investigación llevada adelante por la Policía de Investigaciones (PDI). El fiscal Dr. Nicolás Maglier le atribuyó haber sido el conductor de una furgoneta Iveco que circulaba de norte a sur cuando impactó contra la motocicleta Zanella en la que se desplazaba Basilio Ceferino Velozo, peón rural domiciliado en Las Garzas.
Imputaron a un conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en la Ruta Nacional 11
Miguel Ángel Sosa, un camionero oriundo de Corrientes, fue imputado por el delito de homicidio culposo agravado por no haber socorrido a la víctima, en el marco de la investigación por el accidente fatal ocurrido el pasado 1 de julio sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 815, en jurisdicción de Guadalupe Norte.
Como consecuencia del violento impacto, Velozo fue despedido del rodado y cayó sobre la banquina, falleciendo en el lugar. Según la acusación, Sosa continuó su marcha sin detenerse para asistir a la víctima.
El transportista
Durante la audiencia, el imputado declaró ante la jueza Dra. Norma Senn que creyó haber chocado contra un caballo a la altura de Amarilla Gas, lo que —según manifestó— provocó la rotura del espejo retrovisor de la camioneta. También sostuvo que en ese momento había una intensa neblina que dificultaba la visibilidad.
La familia de la víctima
En representación de la familia de la víctima, Susana Magdalena Báez, pareja de Basilio Velozo, brindó un conmovedor testimonio ante el tribunal. «Él era mi compañero, mi familia lo sigue esperando. Quiero justicia. Sosa podría haber parado para asistirlo. Tenemos cinco hijos y era el sostén económico de la familia», expresó entre lágrimas. «Todavía no puedo creer que ya no esté», agregó.
El debate
Al momento de debatir la medida cautelar, el fiscal Maglier solicitó la prisión preventiva al considerar que existía peligro de fuga, entre otros argumentos. El querellante Dr. Degiuisti acompañó el planteo del Ministerio Público de la Acusación y también pidió que el imputado permaneciera detenido.
Por su parte, el defensor Dr. Orlando Toniolo pidió que se rechazara la preventiva y solicitó la libertad con restricciones para su asistido. Argumentó que Sosa siempre estuvo a derecho, reiteró la versión brindada por el imputado sobre el accidente y propuso medidas alternativas, entre ellas el pago de una caución, la fijación de domicilio y que quedara bajo la guarda de familiares directos.
Definiciones de la magistrada
Tras un cuarto intermedio, la jueza resolvió no hacer lugar al pedido de prisión preventiva y dispuso la libertad con restricciones para Miguel Ángel Sosa.
Entre las condiciones impuestas se encuentran el pago de una fianza de 15 millones de pesos, el embargo de un vehículo perteneciente a su padre, la fijación de domicilio en la provincia de Corrientes y la obligación de permanecer bajo la guarda de su esposa y de su padre. Además, deberá presentar ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) un cronograma detallado de sus recorridos laborales para posibilitar su control, ya que continúa desempeñándose como transportista y realiza habitualmente viajes hacia el norte santafesino. También asumió el compromiso formal de someterse al proceso judicial cada vez que sea requerido.
Habló el fiscal
Tras la audiencia imputativa y de medidas cautelares contra Miguel Ángel Sosa, acusado de homicidio culposo agravado por no haber socorrido a la víctima, el fiscal Dr. Nicolás Maglier explicó los alcances de la resolución judicial adoptada este martes.
El funcionario confirmó que la audiencia se llevó adelante luego de la detención ordenada el pasado 29 de julio, en el marco de la investigación por el siniestro vial ocurrido el 1 de julio sobre la Ruta Nacional 11, en jurisdicción de Guadalupe Norte, donde perdió la vida Basilio Ceferino Velozo.
«Se realizó la audiencia imputativa a partir de una detención que yo ordené el 29 de julio pasado«, señaló Maglier al finalizar la audiencia.
Respecto de la medida cautelar, el fiscal recordó que el Ministerio Público de la Acusación había solicitado la prisión preventiva, aunque finalmente la magistrada resolvió una medida menos gravosa. «La magistrada ha rechazado el pedido. Le ha dado la libertad. Ha supeditado a una serie rigurosa de reglas de conducta», explicó el representante del MPA.
Maglier indicó que la jueza entendió que, si bien existía un riesgo procesal, este podía ser controlado mediante otras medidas. «Entendiendo que, si bien podía vislumbrarse un peligro de fuga, podía ser de alguna manera neutralizado en forma alternativa a la imposición de la prisión preventiva», precisó.
Consultado sobre las condiciones impuestas al imputado, el fiscal señaló que son numerosas y estrictas. «Básicamente, y haciendo un resumen, es eso lo que podemos hacer de la audiencia de hoy», expresó, y agregó que entre las medidas figuran «fijar domicilio, una caución real, guardadores, son bastantes y no podría en este momento enumerarlas todas».
De esta manera, Miguel Ángel Sosa continuará el proceso judicial en libertad, aunque sujeto al cumplimiento de las restricciones impuestas por la jueza, bajo apercibimiento de que su incumplimiento pueda derivar en la revisión de su situación procesal.