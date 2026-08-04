Reconquista

Imputaron a un conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en la Ruta Nacional 11

Miguel Ángel Sosa, un camionero oriundo de Corrientes, fue imputado por el delito de homicidio culposo agravado por no haber socorrido a la víctima, en el marco de la investigación por el accidente fatal ocurrido el pasado 1 de julio sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 815, en jurisdicción de Guadalupe Norte.