Departamento Vera

Finalizaron la pavimentación de la Ruta 31 entre Tartagal e Intiyaco

La obra abarcó 22 kilómetros entre Tartagal e Intiyaco, en el departamento Vera, y establece una conexión pavimentada entre las rutas provinciales 3 y nacional 11. Los trabajos incluyeron la construcción de la estructura de la calzada, reacondicionamiento de cunetas, señalización e iluminación. La inversión superó los $33.000 millones.