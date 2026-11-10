La pavimentación de la Ruta Provincial 31 entre Tartagal e Intiyaco quedó finalizada, con la totalidad de los 22 kilómetros de la traza asfaltados. La obra, ubicada en el departamento Vera, permite contar con una conexión pavimentada entre la Ruta Provincial 3 y la Ruta Nacional 11, y mejora la vinculación entre ambas localidades del norte santafesino.
Finalizaron la pavimentación de la Ruta 31 entre Tartagal e Intiyaco
La obra abarcó 22 kilómetros entre Tartagal e Intiyaco, en el departamento Vera, y establece una conexión pavimentada entre las rutas provinciales 3 y nacional 11. Los trabajos incluyeron la construcción de la estructura de la calzada, reacondicionamiento de cunetas, señalización e iluminación. La inversión superó los $33.000 millones.
Los trabajos habían permanecido paralizados durante varios años y fueron retomados a mediados de 2025. Con la colocación de la carpeta asfáltica en toda la extensión del tramo, la intervención quedó concluida y a la espera de su inauguración formal.
La nueva infraestructura busca mejorar las condiciones de circulación y reducir las dificultades que se presentaban durante los períodos de lluvia, cuando el camino podía volverse intransitable. Esa situación afectaba los traslados cotidianos de los habitantes, el acceso a servicios y el movimiento de la producción regional.
Una conexión para todo el año
La finalización de la ruta permitirá contar con una vía pavimentada para comunicar Tartagal e Intiyaco durante todo el año. Antes de la obra, las precipitaciones podían interrumpir el tránsito y obligar a realizar recorridos alternativos de gran extensión.
Uno de los sectores afectados era el transporte de docentes y otros trabajadores que debían trasladarse entre las localidades. Según la información difundida durante la ejecución de los trabajos, en algunas ocasiones los desvíos llegaban a extender los recorridos hasta 200 kilómetros.
Con la nueva calzada, se busca mejorar la conectividad de las comunidades y facilitar tanto el desplazamiento de personas como el traslado de bienes y productos.
Una estructura vial con obras complementarias
La pavimentación incluyó la construcción de distintas capas para conformar la estructura de la calzada. El paquete vial está compuesto por una subrasante mejorada con cal, una subbase de suelo seleccionado con cal, una base de estabilizado granular cementado y una carpeta de concreto asfáltico en caliente de siete centímetros de espesor.
La calzada tiene un ancho de 6,70 metros. Además de la pavimentación, se realizaron trabajos de reacondicionamiento de cunetas para mejorar el escurrimiento del agua y evitar filtraciones que puedan afectar la estructura del camino.
La intervención también contempló la demarcación horizontal, la colocación de señalización vertical y la instalación de luminarias LED, con el objetivo de mejorar las condiciones de visibilidad y seguridad vial.
Una inversión superior a los $33.000 millones
La obra estuvo a cargo de la empresa Vial Agro S.A. y demandó una inversión provincial superior a los 33.000 millones de pesos.
La Ruta Provincial 31 se incorpora a otras intervenciones viales realizadas en el departamento Vera, entre ellas la pavimentación de la Ruta 3, en el tramo entre Los Tábanos y Cañada Ombú, con accesos a Golondrina, Los Tábanos, Los Amores y Cañada Ombú, y la Ruta 32, entre Villa Ana y Tres Bocas.
En tanto, continúan los trabajos de reparación y repavimentación de la Ruta Provincial 83s, en el acceso a La Gallareta. Estas intervenciones forman parte de las obras destinadas a mejorar la conexión de las localidades rurales del norte provincial con la red vial pavimentada.