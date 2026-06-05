San Justo

Licitan una obra de $54.000 millones para reconstruir la Ruta Provincial 39

El próximo martes 9 de junio se realizará la apertura de sobres para la reconstrucción y repavimentación de la Ruta Provincial 39, una obra con un presupuesto oficial de 54.000 millones de pesos. Los trabajos abarcarán un amplio corredor vial que conecta los departamentos San Cristóbal, San Justo y San Javier, e incluirán la construcción de una nueva rotonda en el acceso sur a Gobernador Crespo.