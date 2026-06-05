El próximo martes 9 de junio se realizará la apertura de sobres para una de las obras viales más importantes proyectadas para el norte santafesino en los últimos años. Se trata de la reconstrucción y repavimentación de la Ruta Provincial Nº 39, junto con la ejecución de una nueva rotonda en el acceso sur a la localidad de Gobernador Crespo.
Licitan una obra de $54.000 millones para reconstruir la Ruta Provincial 39
El próximo martes 9 de junio se realizará la apertura de sobres para la reconstrucción y repavimentación de la Ruta Provincial 39, una obra con un presupuesto oficial de 54.000 millones de pesos. Los trabajos abarcarán un amplio corredor vial que conecta los departamentos San Cristóbal, San Justo y San Javier, e incluirán la construcción de una nueva rotonda en el acceso sur a Gobernador Crespo.
El acto licitatorio tendrá lugar a las 11 horas en las instalaciones del Centro Comercial e Industrial de Gobernador Crespo, donde se conocerán las ofertas presentadas por las empresas interesadas en ejecutar una intervención cuyo presupuesto oficial asciende a 54.000 millones de pesos.
La magnitud de la inversión convierte al proyecto en una de las iniciativas de infraestructura vial más relevantes actualmente previstas para el norte provincial, debido a la importancia estratégica que posee la Ruta 39 para la conectividad regional y el transporte de la producción.
Una vía clave para la región
La Ruta Provincial 39 constituye uno de los principales corredores de comunicación transversal del centro-norte santafesino, uniendo localidades de los departamentos San Cristóbal, San Justo y San Javier.
El proyecto contempla la reconstrucción y repavimentación de un amplio tramo que se extiende desde el puente sobre el Arroyo Saladillo Amargo, en jurisdicción de Colonia Dolores, hasta la intersección con la Ruta Nacional Nº 11 en Gobernador Crespo. Desde allí, las obras continuarán hasta el puente sobre el río El Retobado, ubicado aproximadamente 800 metros antes del río Salado, en la zona conocida como La Penca y Caraguatá.
Se trata de un sector que actualmente presenta importantes deterioros producto del paso del tiempo, el tránsito pesado y las condiciones climáticas, factores que han afectado la seguridad y comodidad de circulación.
Reconstrucción integral de la calzada
Según se informó, los trabajos no se limitarán a una simple repavimentación superficial, sino que contemplan una reconstrucción integral de la traza en los sectores más comprometidos.
Entre las tareas previstas se encuentra la renovación completa de la estructura vial, la ampliación de la calzada hasta alcanzar un ancho de 7,30 metros y la incorporación de banquinas estabilizadas de aproximadamente 50 centímetros a cada lado.
Estas mejoras tienen como objetivo aumentar la seguridad vial, optimizar el escurrimiento del agua y reducir los daños provocados por filtraciones que afectan la durabilidad del pavimento.
Además, la obra incluirá la construcción de una nueva rotonda en el acceso sur a Gobernador Crespo, intervención que permitirá ordenar el tránsito y mejorar las condiciones de circulación en uno de los puntos de mayor movimiento vehicular de la zona.
La Ruta 39 cumple una función esencial para el traslado de la producción agropecuaria, industrial y comercial de una amplia región del norte santafesino.
Por ella circulan diariamente camiones vinculados al transporte de granos, hacienda, insumos y productos industriales, además de miles de vecinos que la utilizan para actividades laborales, educativas y de salud.
La mejora de este corredor vial permitirá reducir tiempos de viaje, aumentar la seguridad de los usuarios y optimizar la logística de sectores productivos que dependen de una infraestructura adecuada para movilizar su producción.
Expectativa por la apertura de ofertas
La apertura de sobres prevista para el próximo martes marcará el inicio formal del proceso que permitirá definir la empresa encargada de ejecutar una obra largamente esperada por habitantes, productores y transportistas de la región.
Debido a su extensión, complejidad técnica e impacto territorial, la intervención es considerada una de las inversiones más significativas en infraestructura vial para el norte de la provincia y promete transformar una de las rutas más utilizadas del centro-norte santafesino.