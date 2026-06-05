El Vivero Inclusivo "Hojitas Verdes" de San Lorenzo incorporó nuevas herramientas de trabajo que permitirán mejorar y fortalecer las tareas de producción de plantines que realizan jóvenes con discapacidad que participan del programa de formación laboral y desarrollo comunitario.
El Vivero Inclusivo de San Lorenzo incorporó nuevas herramientas para ampliar su producción
El espacio "Hojitas Verdes", integrado por jóvenes con discapacidad, sumó equipamiento adquirido a través de un proyecto elegido por los vecinos en el Presupuesto Participativo.
La iniciativa fue posible gracias a un proyecto presentado y seleccionado por los vecinos en el marco del Presupuesto Participativo, mecanismo que permite a la ciudadanía definir el destino de una parte de los recursos municipales para la ejecución de propuestas de interés comunitario.
La entrega incluyó carretillas, palas, tijeras de poda y una bordeadora, elementos que facilitarán las labores diarias vinculadas al cultivo, mantenimiento y preparación de las distintas especies que se producen en el vivero.
El espacio funciona bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria y está orientado a jóvenes mayores de 16 años con discapacidad, quienes encuentran allí una oportunidad de capacitación, aprendizaje y desarrollo de habilidades laborales en un entorno adaptado e inclusivo.
Un proyecto que sigue creciendo
Además de la reciente incorporación de herramientas, el vivero se encuentra a la espera de una nueva mejora surgida también del Presupuesto Participativo. Se trata de la instalación de un sistema de riego por aspersión, actualmente en ejecución, que permitirá optimizar el uso del agua, ampliar la capacidad productiva y sumar nuevas especies al proceso de cultivo.
La iniciativa busca generar mejores condiciones de trabajo y aumentar la producción de plantines, una actividad que no sólo tiene un valor formativo para quienes participan, sino que además aporta beneficios concretos a la comunidad.
Formación y producción con impacto social
En "Hojitas Verdes" los participantes elaboran una amplia variedad de plantines de estación bajo la supervisión de dos maestras integradoras y un ingeniero agrónomo, quienes acompañan el proceso de aprendizaje y producción.
Las actividades se desarrollan tres veces por semana, los lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 horas. Durante esas jornadas también se comercializan los plantines producidos en el vivero, generando un espacio de intercambio con la comunidad y promoviendo el valor del trabajo realizado por los jóvenes.
Parte de la producción obtenida es destinada a la parquización y embellecimiento de espacios públicos de la ciudad, contribuyendo al mantenimiento de plazas, paseos y sectores verdes. Asimismo, el vivero participa regularmente en ferias y eventos donde exhibe y comercializa sus productos.
Inclusión y participación ciudadana
El proyecto constituye una experiencia que combina inclusión social, capacitación laboral y participación ciudadana. Por un lado, brinda herramientas y oportunidades de desarrollo a jóvenes con discapacidad; por otro, permite que los vecinos, a través del Presupuesto Participativo, impulsen iniciativas que generan un impacto directo en la comunidad.
Con la incorporación de nuevo equipamiento y la futura instalación del sistema de riego, el Vivero Inclusivo "Hojitas Verdes" continúa consolidándose como un espacio de formación, producción y encuentro, donde la inclusión y el trabajo colectivo se transforman en oportunidades concretas para decenas de jóvenes de San Lorenzo.