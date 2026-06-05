La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez avanza con un plan de fortalecimiento del sistema de higiene urbana que, en el último año, permitió incorporar más de 1.000 contenedores para residuos domiciliarios y un camión recolector con caja compactadora. La inversión total destinada a estas mejoras ronda los 1.000 millones de pesos.
Villa Gobernador Gálvez: invierten cerca de $1.000 millones para reforzar el sistema de recolección de residuos
La iniciativa comenzó a implementarse en junio de 2025 con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio de recolección y optimizar la gestión de los residuos en los distintos barrios de la ciudad.
La iniciativa comenzó a implementarse en junio de 2025 con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio de recolección y optimizar la gestión de los residuos en los distintos barrios de la ciudad. Parte de los contenedores fueron adquiridos mediante financiamiento del Programa Municipal de Inversiones (Promudi), mientras que el resto de los recursos provino de fondos municipales.
Durante los últimos días se completó la distribución de los 500 contenedores adquiridos a través de esa línea de financiamiento provincial. Las últimas unidades fueron instaladas en los barrios Los Paraísos y Mi Tierra Mi Casa, sectores que se sumaron al sistema de contenerización que ya funciona en gran parte del ejido urbano.
Desde el área de Servicios y Espacios Públicos señalaron que actualmente el sistema alcanza al 99% de los barrios de la ciudad, además de reforzarse en aquellas zonas donde la demanda requiere la colocación de más de un contenedor.
La incorporación de equipamiento también incluye un nuevo camión compactador, cuya adquisición demandó una inversión superior a los 200 millones de pesos. El vehículo se sumará a la flota municipal destinada a la recolección diaria de residuos, permitiendo mejorar la capacidad operativa y la frecuencia del servicio.
El desafío del cuidado y uso adecuado
Junto con la ampliación de la infraestructura, desde el municipio remarcaron la importancia de la colaboración de los vecinos para preservar los contenedores y garantizar un funcionamiento eficiente del sistema.
Las autoridades recordaron que los recipientes están destinados exclusivamente a residuos domiciliarios embolsados y advirtieron que el depósito de ramas, escombros, muebles u otros elementos voluminosos genera daños tanto en los contenedores como en los camiones recolectores.
Cómo gestionar los residuos verdes
En paralelo, el municipio reiteró las recomendaciones para la disposición de residuos verdes, es decir, aquellos provenientes de tareas de jardinería, poda y mantenimiento de espacios verdes, como ramas, hojas y césped.
Estos materiales no deben colocarse dentro de los contenedores ni abandonarse en espacios públicos. La modalidad establecida prevé que sean depositados en el frente de cada domicilio para que el servicio municipal los retire posteriormente.
Para facilitar la recolección, las ramas deben presentarse atadas en fardos de hasta un metro de longitud, mientras que las hojas y el césped deben colocarse en bolsas. Además, el volumen no debe superar un metro cúbico por vivienda.
Los vecinos pueden solicitar el retiro de estos residuos a través del Centro de Atención Ciudadana, mediante la aplicación VGGMuni o por los canales de contacto habilitados por el municipio.
Con estas incorporaciones, Villa Gobernador Gálvez busca consolidar un sistema de recolección más eficiente y ampliar la cobertura de un servicio considerado esencial para la higiene urbana y el cuidado del ambiente.