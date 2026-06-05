En el norte provincial

San Cristóbal inauguró un Centro Cívico que concentra servicios y trámites en un solo lugar

Con una superficie de 600 metros cuadrados, el nuevo Centro Cívico Departamental de San Cristóbal reúne en un mismo edificio organismos y oficinas de atención al público. La iniciativa permitirá simplificar trámites, mejorar la accesibilidad y brindar servicios más integrados a los vecinos de toda la región.