La localidad de Gobernador Crespo atraviesa una etapa clave en materia de infraestructura sanitaria con el avance de las obras de ampliación y refuncionalización del SAMCo de Gobernador Crespo.
Avanza la ampliación del SAMCo de Gobernador Crespo con una inversión millonaria
Con una inversión superior a los 1.500 millones de pesos, avanza la ampliación y refuncionalización del SAMCo de Gobernador Crespo, una obra que incorporará nuevos consultorios, áreas de rehabilitación y mejoras edilicias para fortalecer la atención sanitaria en la región.
Se trata de un proyecto de gran envergadura que busca optimizar la capacidad operativa del efector de salud y mejorar la calidad de atención para la comunidad y la zona de influencia.
Durante los últimos días, se realizó una recorrida por el establecimiento para observar el progreso de los trabajos, que se encuentran en plena ejecución.
Las intervenciones forman parte de un plan de inversión provincial que supera los 1.500 millones de pesos.
Nuevos espacios para la atención médica
El proyecto contempla la construcción de nuevos consultorios, un salón de usos múltiples y una futura sala de rehabilitación, áreas clave para ampliar la cobertura de servicios y diversificar las prestaciones del centro de salud.
Desde la dirección del establecimiento señalaron que estas incorporaciones permitirán responder a una demanda creciente, optimizando tanto la atención ambulatoria como las instancias de recuperación y seguimiento de pacientes.
Ampliación y mejoras estructurales
En términos edilicios, las obras incluyen la ampliación de la superficie existente con casi 250 metros cuadrados cubiertos y otros 150 metros semicubiertos. A esto se suma un recambio integral de la fachada y del sector de ingreso, lo que no solo mejorará la funcionalidad del edificio, sino también su accesibilidad y condiciones de circulación interna.
Estas intervenciones apuntan a modernizar la infraestructura del SAMCo, adecuándola a las necesidades actuales del sistema de salud.
La ampliación del SAMCo de Gobernador Crespo es considerada una obra estratégica para el centro norte de la provincia, ya que permitirá fortalecer la red de atención primaria y descentralizar servicios.
Una vez finalizada, la obra tendrá impacto no solo en la localidad, sino también en comunidades cercanas que dependen de este efector para su atención médica, consolidando su rol dentro del sistema sanitario regional.