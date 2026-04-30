Salud

Avanza la ampliación del SAMCo de Gobernador Crespo con una inversión millonaria

Con una inversión superior a los 1.500 millones de pesos, avanza la ampliación y refuncionalización del SAMCo de Gobernador Crespo, una obra que incorporará nuevos consultorios, áreas de rehabilitación y mejoras edilicias para fortalecer la atención sanitaria en la región.