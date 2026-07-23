San Guillermo sumó una nueva unidad al parque automotor municipal con la presentación de un camión recolector de residuos 0 kilómetro, equipado con caja compactadora y transmisión automática, que comenzará a reforzar las tareas diarias de recolección en la ciudad.
Con una inversión cercana a los $200 millones, San Guillermo renovó su parque automotor
La Municipalidad de San Guillermo presentó un nuevo camión recolector de residuos adquirido mediante el Programa de Obras Menores, una incorporación que demandó una inversión cercana a los 200 millones de pesos y permitirá optimizar el servicio de recolección. Durante la jornada también se entregaron aportes del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) destinados a entidades educativas, deportivas y sociales de la ciudad.
El acto se desarrolló frente al edificio municipal y contó con la presencia de la intendenta Romina López, el senador provincial Felipe Michlig, el secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, el subadministrador de la Zona Norte de la Dirección Provincial de Vialidad, Sergio Cardozo, además de concejales, funcionarios, representantes de instituciones y vecinos.
La nueva unidad demandó una inversión cercana a los 200 millones de pesos y fue adquirida mediante el Programa de Obras Menores. Según destacaron desde el municipio, permitirá optimizar los recorridos de recolección, reducir los tiempos de trabajo, mejorar las condiciones laborales del personal y disminuir los costos de mantenimiento del parque automotor.
Durante la presentación, la intendenta Romina López señaló que la incorporación forma parte de un plan de renovación del equipamiento municipal, orientado a brindar servicios más eficientes a la comunidad.
Renovación del parque automotor municipal
Además del nuevo camión recolector, el municipio avanza en la adquisición de una camioneta 0 kilómetro y un tanque de riego de acero inoxidable, también financiados a través del Programa de Obras Menores.
Desde el Ejecutivo local explicaron que la incorporación de maquinaria nueva permitirá reemplazar unidades con un elevado desgaste, reduciendo los gastos destinados a reparaciones y mejorando la capacidad operativa de las distintas áreas municipales.
En ese sentido, remarcaron que contar con equipamiento moderno representa una herramienta fundamental para sostener y ampliar los servicios públicos, especialmente en tareas vinculadas al mantenimiento urbano.
Más de $7,6 millones para fortalecer a las instituciones
En el marco de la misma jornada también se concretó la entrega de aportes del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) de la Cámara de Senadores, por un monto total de 7,6 millones de pesos, destinados a acompañar proyectos de entidades educativas, deportivas y sociales de San Guillermo.
Los fondos fueron distribuidos entre la Asociación Cooperadora de la Escuela N.º 6041 "Neuquén", para la compra de equipamiento informático y la organización de actividades; el San Guillermo Bochas Club, para la realización de un torneo; el Club Unión Cultural y Deportivo, junto con la Familia Piamontesa, para la organización de la Fiesta del Pescado de Río; la E.E.S.O.P.I. N.º 8102, para su cooperativa escolar; Amigos Fútbol Club, para el desarrollo de actividades institucionales; el deportista local Iván Actis, como apoyo a su actividad deportiva; y la Escuela Técnica N.º 492, cuyos fondos estarán destinados a un viaje educativo a la ciudad de Concordia.
Los aportes buscan respaldar iniciativas que promueven la educación, el deporte, la cultura y la participación comunitaria, fortaleciendo el trabajo que diariamente desarrollan las instituciones de la ciudad.
La presentación del nuevo equipamiento municipal y la entrega de estos recursos marcaron una jornada enfocada tanto en el fortalecimiento de los servicios públicos como en el acompañamiento a las organizaciones que cumplen un rol central en la vida social de San Guillermo.