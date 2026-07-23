De última generación

Con una inversión cercana a los $200 millones, San Guillermo renovó su parque automotor

La Municipalidad de San Guillermo presentó un nuevo camión recolector de residuos adquirido mediante el Programa de Obras Menores, una incorporación que demandó una inversión cercana a los 200 millones de pesos y permitirá optimizar el servicio de recolección. Durante la jornada también se entregaron aportes del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) destinados a entidades educativas, deportivas y sociales de la ciudad.