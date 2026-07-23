Departamento San Cristóbal

Supervisan el avance de obras viales estratégicas en Arrufó y sobre la Ruta Provincial 23

Autoridades provinciales y locales recorrieron dos de las principales obras viales que se ejecutan en el departamento San Cristóbal: la construcción de la rotonda en el cruce de las rutas Nacional 34 y Provincial 39, en Arrufó, que transita su etapa final, y los trabajos de recuperación integral de la Ruta Provincial 23, donde ya se desarrolla un tramo de prueba que definirá la metodología para intervenir los 41 kilómetros del corredor.