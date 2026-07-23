El senador provincial Felipe Michlig, el secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, el subadministrador de la Zona Norte de la Dirección Provincial de Vialidad, Sergio Cardozo, y el presidente comunal de Arrufó, Cristian Piumatti, supervisaron el avance de la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de la Ruta Nacional N.º 34 y la Ruta Provincial N.º 39.
Supervisan el avance de obras viales estratégicas en Arrufó y sobre la Ruta Provincial 23
Autoridades provinciales y locales recorrieron dos de las principales obras viales que se ejecutan en el departamento San Cristóbal: la construcción de la rotonda en el cruce de las rutas Nacional 34 y Provincial 39, en Arrufó, que transita su etapa final, y los trabajos de recuperación integral de la Ruta Provincial 23, donde ya se desarrolla un tramo de prueba que definirá la metodología para intervenir los 41 kilómetros del corredor.
La obra, considerada estratégica para el centro norte santafesino, se encuentra en su etapa final y busca mejorar las condiciones de seguridad vial en uno de los cruces con mayor tránsito de la región, además de optimizar la conectividad para el transporte de personas y la producción.
Durante la recorrida, Michlig destacó la importancia de la intervención al señalar que contribuirá a reducir la siniestralidad y fortalecer el desarrollo regional. En la misma línea, Juan Cruz Cándido remarcó que se trata de una inversión destinada a incrementar la seguridad en un punto considerado crítico de la red vial provincial.
La Ruta Provincial 23 se prepara para una renovación integral
Posteriormente, la comitiva se trasladó al kilómetro 17 de la Ruta Provincial N.º 23, en jurisdicción de Suardi, donde se ejecuta un tramo experimental de 500 metros que forma parte del proyecto de recuperación integral de esta vía.
Del recorrido también participaron el intendente de Suardi, Leandro Gastaldi, y la intendenta de San Guillermo, Romina López.
El objetivo de esta etapa es evaluar el comportamiento de la técnica constructiva que, una vez validada mediante ensayos técnicos, será aplicada a la totalidad de los 41 kilómetros previstos en el proyecto.
Un corredor más seguro y con mayor capacidad
El subadministrador de la Zona Norte de Vialidad Provincial, Sergio Cardozo, explicó que los trabajos contemplan el fresado de cuatro centímetros de la carpeta asfáltica existente, el reciclado de 30 centímetros de la estructura del pavimento con incorporación de agregado pétreo y el ensanche de la calzada, que pasará de 7,30 a 8,30 metros de ancho.
Posteriormente se ejecutará una carpeta de base asfáltica de cinco centímetros y una carpeta de rodamiento de igual espesor, conformando una nueva estructura para soportar el tránsito de la ruta.
Finalizada la prueba piloto, se realizarán los controles técnicos correspondientes.
Si los resultados son satisfactorios, la misma metodología se extenderá a todo el corredor, permitiendo contar con una Ruta Provincial 23 completamente renovada, con mayor capacidad de circulación y mejores condiciones de seguridad para quienes transitan diariamente por este importante eje vial del departamento San Cristóbal.