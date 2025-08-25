Borla destacó el nuevo impulso al Turismo Rural en San Justo

El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, participó este fin de semana en Colonia Angeloni de un encuentro enfocado en el fortalecimiento del turismo rural.
La actividad se enmarcó dentro del programa provincial "Viaja por tu Provincia" y contó con la presencia de la secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard.
La presidenta comunal de Colonia Angeloni, Patricia Martínez, fue la anfitriona de un contingente de mujeres provenientes de la localidad de Ambrosetti (departamento San Cristóbal). El grupo tuvo la oportunidad de conocer las particularidades de esta zona rural, rica en historia e identidad.
Durante el evento, el senador Borla destacó la importancia de estas iniciativas, señalando que Colonia Angeloni se suma ahora al mapa de experiencias turísticas de la provincia.
"Estos programas nos ayudan a fortalecer el turismo rural. En nuestro departamento tenemos grandes recursos para descubrir, conocer y disfrutar", afirmó el titular del bloque Unidos en el Senado. La visita subraya el compromiso de las autoridades con el desarrollo de opciones de turismo de cercanía que promueven los paisajes y la cultura local.
