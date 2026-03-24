San Guillermo: giran recursos para la repavimentación de calle San Lorenzo

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe dio un paso decisivo en el plan de mejoras de infraestructura para el departamento San Cristóbal al efectivizar la transferencia de 38.000.000 de pesos destinados a la ciudad de San Guillermo.
A través del "Programa Brigadier", el Gobierno de Santa Fe efectivizó una transferencia de 38 millones de pesos. La obra, gestionada por el senador Michlig y la intendente López, busca mejorar la transitabilidad urbana y dinamizar el empleo local.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe dio un paso decisivo en el plan de mejoras de infraestructura para el departamento San Cristóbal al efectivizar la transferencia de 38.000.000 de pesos destinados a la ciudad de San Guillermo.
El desembolso, realizado bajo las directivas del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, permitirá iniciar la primera etapa de la repavimentación de la estratégica calle San Lorenzo.
Este aporte económico responde al convenio de partes rubricado el pasado 30 de diciembre entre la administración provincial y la municipalidad de San Guillermo. El proyecto integral contempla la intervención del tramo comprendido entre las calles Independencia y el Bv. Candiotti, una arteria clave para la conectividad del casco urbano.
El senador provincial Felipe Michlig, quien encabezó las gestiones junto al diputado Marcelo González y la intendente Romina López, destacó la celeridad del Ejecutivo santafesino para cumplir con los plazos previstos.
"Es una satisfacción seguir gestionando respuestas para todo el departamento San Cristóbal. Agradecemos al Gobernador y al Ministro Bastia por el cumplimiento de la palabra empeñada, lo que permite que estos programas provinciales mejoren la calidad de vida de la gente y, fundamentalmente, generen empleo local", expresó el legislador.
La obra de repavimentación ha sido planificada en dos etapas diferenciadas. Este primer aporte de 38 millones de pesos está destinado exclusivamente a financiar la ejecución de la fase inicial del proyecto.
Desde el entorno del Senador subrayaron que este tipo de inversiones no solo representan una mejora estética o vial, sino que forman parte de una política de fortalecimiento de los gobiernos locales.
La intervención en calle San Lorenzo se suma a otros frentes de obra que la provincia mantiene activos en diversas localidades de la región, buscando revertir el deterioro de la red urbana y potenciar el desarrollo económico de las comunidades del norte santafesino.