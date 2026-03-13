Podrán en valor el parque municipal "Alfonsina Storni" de San Guillermo

El Senador Felipe Michlig informó que a través de la resolución 0176/2026 firmada por el ministro de Desarrollo productivo Gustavo Puccini, el Gobierno de la Provincia asignó a la Municipalidad de San Guillermo un aporte no reintegrable por un monto de $ 113.042.000 destinado a cubrir los gastos de la reforma y modernización de los baños del sector natatorio del parque municipal «Alfonsina Storni».
“Estás son gestiones que iniciamos junto con la Intendente Romina López y el Diputado Marcelo González en el marco del Plan de Fortalecimiento Turístico de la Provincia de Santa Fe, aprobado por Decreto Nº 0420/24, y que a partir de la decisión política de nuestro Gobernador que cumple con el compromiso asumido -cuando a principio de año inauguró los nuevos toboganes- se puede concretar obras trascendentales para seguir apostando al desarrollo turístico de nuestro norte provincial”.
“Asimismo, también queremos agradecer especialmente al ministro Puccini, a la secretaria de turismo Marcela Aeberhard y al sec. de infraestructura Federico Carballeira por la operatividad en el cumplimiento de los programas ministeriales”.
También el representante departamental destacó el liderazgo del gobernador Maximiliano Pullaro, que «permanentemente con actos de gobierno y hechos concretos reafirma el compromiso de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los santafesinos”.