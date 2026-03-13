#HOY:

Podrán en valor el parque municipal "Alfonsina Storni" de San Guillermo

En el marco del Plan de Fortalecimiento Turístico de la Provincia de Santa Fe. "Un gobernador que cumple con el compromiso asumido en la reciente visita para inaugurar los nuevos toboganes-" destacó el senador

El Gobierno Provincial asignó $113 millones para reformar los sanitarios del parque municipal
 12:26
Por: 

El Senador Felipe Michlig informó que a través de la resolución 0176/2026 firmada por el ministro de Desarrollo productivo Gustavo Puccini, el Gobierno de la Provincia asignó a la Municipalidad de San Guillermo un aporte no reintegrable por un monto de $ 113.042.000 destinado a cubrir los gastos de la reforma y modernización de los baños del sector natatorio del parque municipal «Alfonsina Storni».

“Estás son gestiones que iniciamos junto con la Intendente Romina López y el Diputado Marcelo González en el marco del Plan de Fortalecimiento Turístico de la Provincia de Santa Fe, aprobado por Decreto Nº 0420/24, y que a partir de la decisión política de nuestro Gobernador que cumple con el compromiso asumido -cuando a principio de año inauguró los nuevos toboganes- se puede concretar obras trascendentales para seguir apostando al desarrollo turístico de nuestro norte provincial”.

“Asimismo, también queremos agradecer especialmente al ministro Puccini, a la secretaria de turismo Marcela Aeberhard y al sec. de infraestructura Federico Carballeira por la operatividad en el cumplimiento de los programas ministeriales”.

También el representante departamental destacó el liderazgo del gobernador Maximiliano Pullaro, que «permanentemente con actos de gobierno y hechos concretos reafirma el compromiso de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los santafesinos”.

San Cristóbal
Norte 24
Felipe Michlig

