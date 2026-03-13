Localidades del departamento San Justo se incorporan al Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia

El departamento San Justo comenzó a integrarse a una etapa estratégica dentro del programa ambiental que impulsa el Gobierno de Santa Fe para todo el territorio provincial.
En ese marco, el senador provincial Rodrigo Borla mantuvo un encuentro en la ciudad de Santa Fe con el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, con quien analizó distintos temas vinculados al desarrollo ambiental y territorial de la región.
Durante la reunión se abordaron principalmente los avances del programa Planificar Santa Fe, además de las acciones destinadas al tratamiento de basurales a cielo abierto en diferentes localidades y la continuidad de los trabajos para la recuperación y refuncionalización de la laguna Del Plata.
Uno de los puntos centrales del encuentro fue la incorporación de varias localidades del departamento San Justo al Plan de Ordenamiento Territorial que impulsa la cartera ambiental. Esta herramienta técnica y normativa busca orientar el crecimiento de las ciudades y pueblos mediante políticas de planificación física y ambiental a largo plazo.
El programa contempla la definición de criterios claros para el manejo del suelo, la consideración del riesgo hídrico como eje prioritario, la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, la promoción del transporte y la movilidad sustentable, así como también la generación de suelo destinado al desarrollo del hábitat urbano.
De esta manera, se apunta a ordenar el crecimiento territorial y garantizar un desarrollo sostenible tanto en áreas urbanas como rurales.
Otro de los temas analizados fue la continuidad de las gestiones vinculadas al abordaje de basurales a cielo abierto en distintos distritos del departamento, una problemática ambiental que se viene trabajando desde hace varios años.
En paralelo, también se avanzó en la metodología de trabajo destinada a la recuperación y puesta en valor de la laguna Del Plata, un espacio natural de relevancia para la región que forma parte de los proyectos ambientales en marcha.
El Ministerio de Ambiente de Santa Fe decidió implementar el programa de planificación territorial en 73 distritos de la región norte de la provincia, que abarca los departamentos Vera, 9 de Julio, San Cristóbal y San Justo.
Las acciones del plan contarán con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el acompañamiento técnico de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Reconquista.
En el caso del departamento San Justo, la implementación del programa se desarrollará en dos etapas.
Primera etapa estarán: Vera y Pintado, Gobernador Crespo, Pedro Gómez Cello, La Camil, La Criolla, La Penca y Caraguatá.
Segunda etapa: San Justo, Angeloni, Cayastacito, Colonia Dolores, Colonia Esther, Marcelino Escalada, Naré, Ramayón, San Bernardo, San Martín Norte , Silva y Videla
Con estas acciones, el Gobierno provincial busca avanzar en políticas de planificación territorial y ambiental que permitan ordenar el crecimiento de las localidades, mejorar la gestión de los recursos y fortalecer el desarrollo sostenible en toda la región.