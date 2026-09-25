Educación

Tres escuelas de San Justo recibirán más de $45 millones para obras y equipamiento

Los aportes corresponden al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI). La Escuela Agrotécnica N° 336 recibirá $22,79 millones para obras eléctricas y mejoras en el SUM; la Escuela N° 608 contará con $21,28 millones para trabajos vinculados al sistema hídrico, mientras que la EEMPA N° 1044 tendrá $1,3 millones para adquirir una computadora y una UPS.