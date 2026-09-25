Tres establecimientos educativos de San Justo recibirán fondos destinados a obras de infraestructura y adquisición de equipamiento, a través del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI).
Tres escuelas de San Justo recibirán más de $45 millones para obras y equipamiento
Los aportes corresponden al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI). La Escuela Agrotécnica N° 336 recibirá $22,79 millones para obras eléctricas y mejoras en el SUM; la Escuela N° 608 contará con $21,28 millones para trabajos vinculados al sistema hídrico, mientras que la EEMPA N° 1044 tendrá $1,3 millones para adquirir una computadora y una UPS.
En conjunto, los aportes anunciados superan los $45,3 millones y permitirán ejecutar trabajos en la Escuela Agrotécnica N° 336 “Mario César Videla” y en la Escuela N° 608 “Sargento Juan Bautista Cabral”, además de incorporar equipamiento informático en la EEMPA N° 1044.
Más de $22 millones para la Escuela Agrotécnica
La Escuela Agrotécnica N° 336 “Mario César Videla”, ubicada a la vera de la Ruta Nacional 11, en el acceso sur a San Justo, recibió un aporte de $22.791.180.
Los recursos serán destinados a distintas intervenciones de infraestructura, entre ellas la instalación eléctrica en el sector áulico de la planta alta, trabajos en el Salón de Usos Múltiples (SUM) y la colocación de cielorraso en ese espacio.
El aporte fue entregado por el senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, quien señaló que los fondos responden a un compromiso asumido previamente para atender las necesidades de infraestructura planteadas por la institución.
Obras para mejorar el sistema hídrico de la Escuela 608
La Escuela N° 608 “Sargento Juan Bautista Cabral”, ubicada en la zona este de la ciudad, recibirá $21.282.000 para ejecutar trabajos de mantenimiento y reparación vinculados con el sistema hídrico del establecimiento.
El proyecto contempla la reparación de tanques de reserva de agua y colectores, además de tareas de impermeabilización de losas y mejoras en los desagües pluviales.
Según se informó, las obras fueron definidas junto con las autoridades de la institución y apuntan a resolver problemas de mantenimiento y mejorar las condiciones del edificio ante los períodos de mayores precipitaciones.
Equipamiento informático para la EEMPA 1044
A estos aportes se suma un fondo de $1.307.200 para la EEMPA N° 1044, también de San Justo.
En este caso, los recursos tendrán como destino la compra de una computadora y una UPS, equipamiento que permitirá reforzar los recursos tecnológicos disponibles en el establecimiento.
De esta manera, los tres aportes concentran recursos en diferentes necesidades de las instituciones educativas: desde intervenciones sobre las instalaciones eléctricas y el sistema de desagües hasta la incorporación de herramientas informáticas.