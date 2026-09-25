San Lorenzo continúa ampliando la red de puntos destinados a la separación y recuperación de residuos reciclables. Actualmente, la ciudad cuenta con 11 islas distribuidas en plazas y sectores de alta circulación, mientras el Municipio prevé incorporar nuevos espacios para acercar la separación en origen a más barrios.
San Lorenzo amplía su red de separación de residuos y ya cuenta con 11 islas
La red permite depositar de manera diferenciada plásticos, vidrio, papel y cartón. Los materiales recuperados son derivados a empresas para su reciclaje y, en algunos casos, regresan a la ciudad convertidos en mobiliario, insumos y mejoras para instituciones y espacios comunitarios
La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Preservación del Medio Ambiente y permite depositar de manera diferenciada plásticos, vidrio, papel y cartón. La ubicación de las islas busca facilitar el acceso de los vecinos y promover la incorporación de hábitos de separación de residuos en los hogares.
De residuos a nuevos recursos
El programa se desarrolla bajo el concepto de economía circular, que propone recuperar materiales para reincorporarlos a procesos productivos en lugar de destinarlos directamente a disposición final.
Los plásticos recolectados son enviados a Evercraft, donde se transforman en madera plástica. Posteriormente, este material es utilizado por escuelas y talleres de San Lorenzo para fabricar bancos, mesas, macetas, cercos y otros elementos destinados a instituciones educativas de la ciudad.
El papel y cartón, en tanto, son derivados a Cartonera Puerto S.A. para su reciclado. El valor obtenido por estos materiales queda acreditado a favor del Municipio y luego se utiliza para adquirir elementos destinados a instituciones y organizaciones de la comunidad.
Entre las acciones realizadas mediante este mecanismo se encuentra la compra de pintura que fue entregada para colaborar con la puesta en valor del Tren de la Esperanza.
Por su parte, el vidrio recolectado es enviado a Cristalería San Carlos, donde vuelve a incorporarse al circuito productivo para su aprovechamiento.
Dónde están ubicadas las islas
Los puntos de separación están distribuidos en distintos sectores de San Lorenzo:
Plaza Hugo Lucero: San Juan y Luis Braille.
Supermercado Mercadia: bulevar Urquiza 2600.
Plaza San Martín: bulevar Urquiza y General López.
Plaza de la Madre: avenida San Martín y Falucho.
Plaza de las Américas: avenida San Martín y Eva Perón.
Plaza Estanislao López: Colón y D. Porteau.
Plaza Camilo Otero: bulevar Sargento Cabral y Catamarca.
Plaza Ovidio Lagos: avenida San Martín y Rosario.
Plaza de los Corazones de Hierro: Costanera Parente y bulevar Urquiza.
Parque Evita: bulevar Sargento Cabral y avenida del Combate.
Plaza Pulmón Verde: bulevar Sargento Cabral y Santiago del Estero.
Además, el listado municipal incorpora un punto en YPF Acceso Sur, por lo que la cantidad de ubicaciones consignadas actualmente asciende a 12.
Una red que busca seguir creciendo
La ampliación de las islas apunta a facilitar la separación en origen y aumentar la cantidad de materiales que pueden recuperarse para su posterior reciclado.
El esquema busca que los residuos separados por los vecinos ingresen nuevamente al circuito productivo y que parte de los recursos generados por su recuperación se traduzcan en elementos y mejoras para instituciones de la propia ciudad.
La Municipalidad prevé continuar con la instalación de nuevos puntos en lugares estratégicos para extender progresivamente la red y acercar la posibilidad de separar residuos reciclables a más sectores de San Lorenzo.