En el sur provincial

San Lorenzo amplía su red de separación de residuos y ya cuenta con 11 islas

La red permite depositar de manera diferenciada plásticos, vidrio, papel y cartón. Los materiales recuperados son derivados a empresas para su reciclaje y, en algunos casos, regresan a la ciudad convertidos en mobiliario, insumos y mejoras para instituciones y espacios comunitarios