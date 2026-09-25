A cuatro meses de su puesta en marcha, más de 700 estudiantes de tercer grado de más de 10 escuelas de Villa Gobernador Gálvez participaron del Circuito Educativo Municipal, una propuesta gratuita que busca acercar a los alumnos a la historia, las instituciones y el patrimonio de la ciudad a través de recorridos y actividades fuera del aula.
Más de 700 estudiantes conocieron la historia y las instituciones de Villa Gobernador Gálvez
La propuesta, destinada a estudiantes de tercer grado, lleva cuatro meses de funcionamiento y ya alcanzó a alumnos de más de 10 escuelas. Los recorridos incluyen la Municipalidad, el Museo Municipal, el Concejo Deliberante y el cuartel de Bomberos Voluntarios.
La iniciativa forma parte del programa “La Muni en tu Escuela” y propone convertir distintos espacios de la ciudad en escenarios de aprendizaje. La actividad está dirigida específicamente a alumnos de tercer grado del nivel primario y combina contenidos educativos con el contacto directo con instituciones y referentes de la comunidad.
Un recorrido por las instituciones de la ciudad
El circuito tiene una duración aproximada de cuatro horas. Durante ese tiempo, los estudiantes visitan la Municipalidad, el Museo Municipal Dr. Raúl Malatesta, el Concejo Deliberante y el cuartel de Bomberos Voluntarios.
En cada lugar conocen el funcionamiento de las instituciones, dialogan con sus referentes y participan de actividades relacionadas con la historia y la vida comunitaria de Villa Gobernador Gálvez.
Para facilitar la participación de las escuelas, el Municipio dispone de un colectivo exclusivo para trasladar a los estudiantes desde los establecimientos educativos hasta los diferentes puntos del recorrido. Los grupos también cuentan con guías que acompañan las visitas y desarrollan las propuestas pedagógicas.
El intendente Alberto Ricci destacó el objetivo de acercar a los estudiantes a los espacios que forman parte de su vida cotidiana.
“Queremos que los chicos puedan conocer su ciudad, recorrerla, hacer preguntas y entender cómo funcionan las instituciones que forman parte de su vida cotidiana. El aprendizaje también sucede cuando podemos salir del aula y encontrarnos con nuestra propia comunidad”, señaló.
Historia, patrimonio y construcción de ciudadanía
Más allá del carácter recreativo de la propuesta, el Circuito Educativo busca incorporar la experiencia directa como una herramienta pedagógica para trabajar contenidos vinculados con la identidad local, la historia, el patrimonio y la construcción de ciudadanía.
La idea es que los estudiantes puedan conocer lugares que habitualmente forman parte del paisaje cotidiano de la ciudad, pero desde una perspectiva educativa, comprendiendo el rol que cumplen y su relación con la historia de Villa Gobernador Gálvez.
Durante la visita a la Municipalidad, por ejemplo, los chicos reciben información sobre distintos espacios y lugares emblemáticos de la localidad. También se utilizan recursos audiovisuales para complementar la actividad, entre ellos un videoclip musical sobre sectores representativos de la ciudad y un corto realizado con Inteligencia Artificial en el que el ingeniero Enrique Mosconi, mencionado como fundador de Villa Gobernador Gálvez, relata aspectos vinculados con los orígenes de la localidad.
“Es muy importante poder generar este tipo de políticas públicas desde la cercanía territorial, porque muchas veces conocer una ciudad también significa conocer los espacios que la construyen”, sostuvo Ricci.
Una propuesta que busca ampliar su alcance
El Circuito Educativo se integra a las distintas acciones del programa “La Muni en tu Escuela”, que durante 2026 reúne 22 dispositivos educativos y pedagógicos destinados a instituciones de diferentes niveles de Villa Gobernador Gálvez.
En sus primeros cuatro meses, la propuesta permitió que más de 700 estudiantes pudieran recorrer instituciones y espacios vinculados con la historia de la ciudad, acompañados por docentes y guías.