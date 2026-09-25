Circuito Educativo

Más de 700 estudiantes conocieron la historia y las instituciones de Villa Gobernador Gálvez

La propuesta, destinada a estudiantes de tercer grado, lleva cuatro meses de funcionamiento y ya alcanzó a alumnos de más de 10 escuelas. Los recorridos incluyen la Municipalidad, el Museo Municipal, el Concejo Deliberante y el cuartel de Bomberos Voluntarios.