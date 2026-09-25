Funes comenzó a delinear una propuesta especial para las próximas fiestas con la Villa Navideña, un espacio que reunirá marcas, opciones de compras, regalos, gastronomía y distintas experiencias vinculadas a la celebración de Navidad.
Funes comienza a preparar su Villa Navideña, con una jornada central el 8 de diciembre
Funes comenzó a preparar una propuesta especial para las fiestas con la creación de una Villa Navideña que reunirá compras, regalos, gastronomía y experiencias. La iniciativa tendrá su jornada central el 8 de diciembre y ya está abierta la convocatoria a marcas interesadas en participar. En paralelo, la ciudad avanza con programas de formación vinculados a nuevas tecnologías y empleo.
La iniciativa busca generar un punto de encuentro durante varios días, con una ambientación especialmente preparada para la ocasión, que incluirá decoración navideña, iluminación y diferentes propuestas comerciales y gastronómicas.
La jornada central de la Villa Navideña está prevista para el 8 de diciembre, fecha en la que se concentrarán las principales actividades de la propuesta.
Convocatoria a marcas y emprendimientos
Como parte de la organización, el Gobierno de Funes abrió una convocatoria dirigida a marcas interesadas en participar de la Villa Navideña.
Las empresas y emprendimientos que quieran conocer las alternativas de participación, planes y beneficios disponibles pueden comunicarse a los teléfonos 341 344-4820 y 341 269-2226.
La propuesta apunta a integrar en un mismo espacio distintas alternativas para las compras de fin de año, regalos y gastronomía, aprovechando el movimiento comercial propio de la temporada navideña.
Formación tecnológica con orientación laboral
La agenda vinculada al desarrollo económico local también incluye iniciativas relacionadas con la capacitación y el empleo. En los últimos días comenzó el Funes Tech Lab, un programa de formación en nuevas tecnologías desarrollado por el Gobierno de Funes en alianza con Beex.
El curso se inició en el Centro de Innovación Tecnológica de Funes, ubicado en avenida Mitre 1247, con un acto de apertura encabezado por el concejal Martín Papini en representación del espacio del intendente Roly Santacroce.
La propuesta está orientada al desarrollo de una aplicación desde cero utilizando herramientas y tecnologías actualmente empleadas en el mercado laboral.
Desarrollo de habilidades para el mercado tecnológico
A lo largo de la capacitación, los participantes trabajarán sobre desarrollo frontend con React, backend con Node.js, inteligencia artificial aplicada al desarrollo de software y bases de datos relacionales.
El programa también incorpora metodologías de trabajo en equipo y buenas prácticas de programación, con un proyecto práctico como instancia final de la formación.
El Funes Tech Lab se suma así a una agenda que combina capacitación, tecnología y empleo, con el objetivo de ampliar las herramientas disponibles para quienes buscan incorporarse a un mercado laboral que demanda nuevos perfiles y conocimientos.