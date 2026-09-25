Convocan a empresas y emprendedores

Funes comienza a preparar su Villa Navideña, con una jornada central el 8 de diciembre

Funes comenzó a preparar una propuesta especial para las fiestas con la creación de una Villa Navideña que reunirá compras, regalos, gastronomía y experiencias. La iniciativa tendrá su jornada central el 8 de diciembre y ya está abierta la convocatoria a marcas interesadas en participar. En paralelo, la ciudad avanza con programas de formación vinculados a nuevas tecnologías y empleo.