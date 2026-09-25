Rafaela puso en marcha la Mesa de Gas, Petróleo y Minería de Rafaela y la Región, un espacio que reúne a representantes del sector público, instituciones y empresas con el objetivo de identificar oportunidades de participación para firmas locales y regionales en cadenas de valor vinculadas a estas actividades.
Rafaela puso en marcha una mesa para potenciar la participación empresarial en Vaca Muerta
La iniciativa reúne al sector público, instituciones y empresas para relevar capacidades productivas, detectar oportunidades de negocios y avanzar en acciones de capacitación, asistencia técnica y vinculación comercial. También se prevé una misión institucional y empresarial a Vaca Muerta.
La primera reunión se realizó con la participación de representantes de la Municipalidad de Rafaela, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), ACDICAR y el Centro Rafaela del INTI. El objetivo inicial es relevar las capacidades existentes en el territorio y establecer una agenda de trabajo que permita acercar a las empresas a nuevos mercados y oportunidades comerciales.
Relevar capacidades y detectar oportunidades
Durante el encuentro se presentó información sobre la situación y las perspectivas de los sectores de gas, petróleo y minería, además de las posibilidades de integración de empresas proveedoras de bienes y servicios.
También participaron Pablo Bonetto, director de Infraestructura y Fortalecimiento Industrial de Santa Fe, y Anabel Lucero Idizarri, de la Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén, quienes compartieron experiencias y herramientas vinculadas con la incorporación de empresas a estas cadenas productivas.
Uno de los primeros objetivos de la mesa será elaborar un relevamiento de las firmas de Rafaela y la región que cuentan con productos, servicios, conocimientos o capacidades que puedan adaptarse a las demandas de estos sectores.
A partir de esa información se buscará identificar oportunidades concretas, necesidades de capacitación y acciones destinadas a mejorar las condiciones de las empresas que pretendan avanzar hacia nuevos mercados.
Capacitación, asistencia técnica y vinculación empresarial
La agenda prevista contempla distintas herramientas para acompañar a las empresas, entre ellas instancias de capacitación, asistencia técnica, certificaciones, acceso a financiamiento, encuentros empresariales y rondas de negocios.
También se analiza la realización de misiones institucionales y comerciales que permitan establecer contactos directos con empresas y organismos vinculados con las actividades de gas, petróleo y minería.
En ese marco, una de las iniciativas planteadas es la organización de una misión institucional y empresarial a Vaca Muerta, con el objetivo de conocer de manera directa la actividad que se desarrolla en ese polo energético, identificar demandas y generar vínculos con potenciales clientes, proveedores y otros actores de la cadena.
La secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf, destacó durante el encuentro la importancia de la articulación entre empresas e instituciones para avanzar en esta agenda.
“La articulación entre el sector público, las instituciones y las empresas es una de las fortalezas de Rafaela. Este espacio nos permite construir una agenda común para potenciar nuestras capacidades y generar nuevas oportunidades de inversión, producción y empleo”, señaló.
Una agenda orientada a nuevas cadenas de valor
La conformación de la mesa se vincula con la búsqueda de una mayor diversificación de la actividad productiva local y la incorporación de empresas a cadenas de valor que presentan demandas específicas de bienes y servicios.
En ese sentido, el trabajo estará orientado no solo a detectar oportunidades comerciales, sino también a identificar los requerimientos técnicos, de calidad y certificación que deben cumplir las empresas para convertirse en proveedoras de estos sectores.
La iniciativa forma parte de los lineamientos del Plan Estratégico Rafaela 2031 y plantea una agenda de largo plazo basada en la vinculación entre empresas, instituciones y organismos públicos.