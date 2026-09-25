Departamento Castellanos

Rafaela puso en marcha una mesa para potenciar la participación empresarial en Vaca Muerta

La iniciativa reúne al sector público, instituciones y empresas para relevar capacidades productivas, detectar oportunidades de negocios y avanzar en acciones de capacitación, asistencia técnica y vinculación comercial. También se prevé una misión institucional y empresarial a Vaca Muerta.