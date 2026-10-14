Anuncio del senador Borla

San Justo amplía su oferta educativa con una carrera orientada al sector agropecuario

La Escuela de Comercio de San Justo incorporará la Tecnicatura Superior en Administración Rural, una propuesta vinculada con el perfil productivo de la región. La presentación oficial contó con la participación del ministro de Educación, José Goity; el senador provincial Rodrigo Borla y autoridades educativas locales.