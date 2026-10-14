La Escuela de Comercio de San Justo contará con la Tecnicatura Superior en Administración Rural, una nueva propuesta de formación que busca ampliar las oportunidades educativas en el departamento y responder a las necesidades de una región estrechamente ligada a la actividad agropecuaria.
San Justo amplía su oferta educativa con una carrera orientada al sector agropecuario
La Escuela de Comercio de San Justo incorporará la Tecnicatura Superior en Administración Rural, una propuesta vinculada con el perfil productivo de la región. La presentación oficial contó con la participación del ministro de Educación, José Goity; el senador provincial Rodrigo Borla y autoridades educativas locales.
La presentación oficial se realizó en las instalaciones del establecimiento educativo y contó con la presencia del ministro de Educación de Santa Fe, José Goity; el senador provincial Rodrigo Borla; el intendente de San Justo, Nicolás Cuesta; además de directivos, docentes y otros funcionarios.
La incorporación de la carrera se concretó a partir de una propuesta impulsada por las autoridades de la Escuela de Comercio y de las gestiones realizadas por Borla, quien a mediados de este año había presentado un proyecto de comunicación en el Senado provincial para solicitar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, la creación de esta oferta académica en la ciudad.
Una propuesta vinculada con el perfil productivo regional
La Tecnicatura Superior en Administración Rural apunta a fortalecer la formación de recursos humanos en un área estratégica para el departamento San Justo, donde la producción agropecuaria ocupa un lugar destacado en la economía y en la actividad cotidiana de numerosas localidades.
En los fundamentos de su iniciativa, Borla había señalado la presencia de distintas instituciones educativas con orientación agropecuaria en la región. Entre ellas se encuentran las escuelas agrotécnicas de San Justo, Pedro Gómez Cello y Emilia, así como las Escuelas de la Familia Agrícola de Villa Saralegui y San Martín Norte. A esta oferta se suman establecimientos secundarios con orientación en Ciencias Naturales.
Este entramado educativo constituye una base para el desarrollo de una propuesta de nivel superior que permita profundizar los conocimientos vinculados con la administración y la gestión de las actividades rurales.
Más oportunidades para continuar los estudios en la región
Hasta ahora, los egresados de las escuelas secundarias con formación relacionada con el sector agropecuario no contaban en el departamento con una carrera superior específica en esta área. Por ese motivo, quienes buscaban continuar su formación debían considerar alternativas educativas fuera de la región.
La incorporación de la tecnicatura permitirá ampliar las opciones de estudio en San Justo y facilitar el acceso a una formación terciaria vinculada con las características productivas locales.
La nueva propuesta representa, además, una alternativa para que los jóvenes puedan proyectar su futuro académico y laboral sin necesidad de trasladarse a otras ciudades para acceder a estudios superiores relacionados con la actividad rural.
La articulación para concretar la carrera
La presentación formal marcó la concreción de una iniciativa que había surgido desde la propia comunidad educativa y que encontró respaldo a través de las gestiones realizadas ante el Gobierno provincial.
Con la participación del Ministerio de Educación y de las autoridades locales, la Tecnicatura Superior en Administración Rural se incorpora a la oferta educativa de San Justo con el objetivo de responder a una demanda de formación vinculada con el perfil agropecuario del departamento.
La propuesta busca fortalecer el vínculo entre educación y producción, al tiempo que amplía las posibilidades de capacitación para los jóvenes de la región.