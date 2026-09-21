La obra fue ejecutada íntegramente con recursos propios de la Comuna y permitió poner en funcionamiento nuevas luminarias LED en uno de los sectores de la localidad. El objetivo es mejorar la visibilidad nocturna y las condiciones de seguridad para los vecinos.
La Gallareta renovó la iluminación del barrio San Roque con una inversión de más de $13 millones
La obra demandó una inversión superior a los 13 millones de pesos y fue ejecutada íntegramente con recursos comunales. Las nuevas luminarias LED buscan mejorar la visibilidad nocturna y las condiciones de seguridad para los vecinos del barrio.
La Gallareta sumó una nueva mejora en su infraestructura urbana con la puesta en funcionamiento de las nuevas luminarias LED instaladas en el barrio San Roque.
La obra fue financiada íntegramente con recursos propios de la Comuna y demandó una inversión superior a los 13 millones de pesos, de acuerdo con lo informado por el presidente comunal, Fernando Nicola.
La intervención permitirá mejorar la iluminación de las calles del sector, incrementar la visibilidad durante la noche y generar mejores condiciones para la circulación de vecinos.
Una obra para mejorar la iluminación del barrio
El recambio e instalación de luminarias forma parte de las intervenciones que la Comuna viene desarrollando en distintos sectores de La Gallareta.
En el caso del barrio San Roque, la incorporación de tecnología LED apunta a optimizar el servicio de alumbrado público y, al mismo tiempo, contribuir a una mayor percepción de seguridad durante las horas nocturnas.
Desde la administración comunal señalaron que este tipo de obras también permite acompañar el crecimiento de los distintos barrios y mejorar progresivamente el entorno urbano.
Una inversión realizada con fondos propios
Uno de los aspectos destacados de la obra es que fue ejecutada con recursos propios de la Comuna. La inversión superó los 13 millones de pesos y se destinó a la renovación del sistema de iluminación del sector.
Durante la puesta en funcionamiento, Nicola destacó el impacto que la obra tendrá para las familias del barrio y sostuvo que la administración responsable de los recursos permite avanzar con intervenciones que responden a necesidades concretas de la comunidad.
“Cuando los recursos se administran con responsabilidad y se trabaja pensando en la comunidad, los sueños comienzan a hacerse realidad”, expresó el presidente comunal.
El plan de mejoras continuará en otros sectores
Nicola también agradeció a los trabajadores que participaron de la ejecución de la obra y señaló que la Comuna continuará impulsando intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura de los distintos barrios de La Gallareta.