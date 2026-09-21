En el norte provincial

La Gallareta renovó la iluminación del barrio San Roque con una inversión de más de $13 millones

La obra demandó una inversión superior a los 13 millones de pesos y fue ejecutada íntegramente con recursos comunales. Las nuevas luminarias LED buscan mejorar la visibilidad nocturna y las condiciones de seguridad para los vecinos del barrio.