El operativo se realizó días pasados en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Participaron Gendarmería Nacional, la Policía de Santa Fe y áreas municipales como Control Urbano, Tránsito y Protección Civil.
Un amplio operativo de seguridad sumó controles en distintos barrios de Funes
El despliegue estuvo a cargo de Gendarmería Nacional, la Policía de Santa Fe y distintas áreas municipales. Se realizaron controles en puntos estratégicos de la ciudad para reforzar la prevención y verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
Funes llevó adelante un amplio operativo de prevención y seguridad con la participación coordinada de fuerzas nacionales, provinciales y distintas áreas municipales. El despliegue tuvo lugar el lunes 14 de septiembre, desde las 19, y se concentró en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.
El procedimiento contó con efectivos de Gendarmería Nacional, el Comando Radioeléctrico, la Policía de la provincia de Santa Fe y personal de la Comisaría 23.ª. Por parte del municipio participaron agentes de Control Urbano, Tránsito y Protección Civil.
El intendente Roly Santacroce estuvo presente durante el desarrollo del operativo y señaló que se trató de una acción de saturación vinculada con el esquema de prevención que, según indicó, la ciudad implementa desde 2019.
“Este operativo de saturación es parte de este plan que llevamos adelante desde 2019 en prevención de inseguridad. Gendarmería, Control Urbano y la Policía de Santa Fe van a estar trabajando en distintos barrios”, expresó el mandatario local.
Controles en puntos estratégicos
El despliegue tuvo como eje el refuerzo de la presencia preventiva en la vía pública y la realización de controles coordinados entre las fuerzas de seguridad y las áreas municipales.
Durante el operativo se establecieron controles en diferentes sectores de Funes, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las leyes nacionales y provinciales y de las ordenanzas municipales.
La intervención conjunta permitió concentrar recursos de distintas jurisdicciones en determinados puntos de la ciudad, dentro de un esquema de prevención y control territorial.
Participación de fuerzas nacionales y provinciales
En el operativo participaron Gendarmería Nacional, el Comando Radioeléctrico y efectivos de la Policía de Santa Fe, incluyendo personal de la Comisaría 23.ª.
A ese despliegue se sumaron agentes municipales de Control Urbano, Tránsito y Protección Civil, que intervinieron en las tareas correspondientes a sus respectivas áreas.
La modalidad de trabajo conjunto buscó reforzar la capacidad de control en distintos sectores de la ciudad y ampliar la presencia preventiva durante la jornada.
Una estrategia de prevención sostenida
Desde el municipio señalaron que el operativo forma parte de las acciones de prevención y seguridad que se vienen desarrollando en Funes.
La presencia simultánea de fuerzas nacionales, provinciales y municipales apunta a fortalecer los controles en la vía pública y a coordinar intervenciones sobre distintos aspectos vinculados con la seguridad y el cumplimiento de las normativas.
El operativo se extendió por distintos puntos de la ciudad y constituyó una nueva intervención conjunta entre los organismos que tienen responsabilidades en materia de seguridad, tránsito, control urbano y prevención.