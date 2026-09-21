Con fuerzas nacionales y provinciales

Un amplio operativo de seguridad sumó controles en distintos barrios de Funes

El despliegue estuvo a cargo de Gendarmería Nacional, la Policía de Santa Fe y distintas áreas municipales. Se realizaron controles en puntos estratégicos de la ciudad para reforzar la prevención y verificar el cumplimiento de la normativa vigente.