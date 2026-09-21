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San Agustín: estudiantes de la EESO N° 488 trabajan en la promoción de hábitos saludables

En el marco del Día Mundial del Corazón, alumnos de 3° año presentaron ante autoridades comunales un proyecto destinado a promover hábitos saludables y contribuir al bienestar de la comunidad.

Jóvenes de San Agustín, protagonistas de una iniciativa por una vida más saludableJóvenes de San Agustín, protagonistas de una iniciativa por una vida más saludable
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Estudiantes de 3° año de la Escuela de Educación Secundaria Orientada (EESO) N.º 488 de San Agustín protagonizaron un encuentro con autoridades de la localidad, en el que compartieron un proyecto orientado a promover hábitos saludables y generar conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud.

La actividad se desarrolló en el marco del Día Mundial del Corazón, una fecha que busca poner en agenda la prevención de las enfermedades cardiovasculares y la incorporación de prácticas que contribuyan a una mejor calidad de vida.

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Los jóvenes fueron recibidos por el presidente comunal de San Agustín, Cristian Osta, y estuvieron acompañados por sus docentes. Durante el encuentro presentaron las ideas, aprendizajes y propuestas que desarrollaron a partir del proyecto, con el objetivo de trasladar los contenidos trabajados en el ámbito escolar hacia la comunidad.

La escuela como espacio de concientización

La iniciativa permitió a los estudiantes asumir un rol activo en la promoción de hábitos vinculados con una vida saludable. A través de sus propuestas, pusieron en valor el conocimiento adquirido durante el trabajo escolar y la posibilidad de generar acciones que tengan impacto más allá de las aulas.

El encuentro también destacó el papel de las instituciones educativas como espacios desde los cuales se pueden abordar problemáticas relacionadas con la prevención, el bienestar y el cuidado de la salud.

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En ese sentido, la participación de los alumnos permitió visibilizar el compromiso de las nuevas generaciones con la construcción de una comunidad más consciente sobre la importancia de incorporar hábitos saludables en la vida cotidiana.

Reconocimiento al trabajo de los estudiantes

Desde la Comuna de San Agustín destacaron especialmente el trabajo realizado por los alumnos y el acompañamiento docente que hizo posible el desarrollo de la propuesta.

En particular, se reconoció la labor del docente Sergio Gilli, quien impulsó y llevó adelante la iniciativa junto a los estudiantes de la EESO N.º 488.

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La propuesta se convirtió así en una experiencia que vinculó educación, participación y prevención, con los jóvenes como protagonistas de un proyecto destinado a promover el bienestar colectivo.

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