Monitorean ríos

El departamento San Justo se prepara ante un escenario de lluvias intensas por El Niño

El senador Rodrigo Borla señaló que se monitorean los ríos Salado y Saladillos Amargo y Dulce, mientras municipios y comunas avanzan con trabajos de canalización. También se coordina la respuesta con Defensa Civil, Bomberos y equipos de salud ante un escenario que podría incluir precipitaciones abundantes y fuertes vientos.