El departamento San Justo comenzó a reforzar las tareas de prevención ante la posibilidad de que el fenómeno El Niño genere precipitaciones intensas durante los próximos meses. En ese marco, se monitorean los principales cursos de agua de la región y se coordinan acciones entre municipios, comunas y los organismos que intervienen ante emergencias.
El departamento San Justo se prepara ante un escenario de lluvias intensas por El Niño
El senador Rodrigo Borla señaló que se monitorean los ríos Salado y Saladillos Amargo y Dulce, mientras municipios y comunas avanzan con trabajos de canalización. También se coordina la respuesta con Defensa Civil, Bomberos y equipos de salud ante un escenario que podría incluir precipitaciones abundantes y fuertes vientos.
El senador provincial por San Justo, Rodrigo Borla, señaló que, si bien actualmente un frente de aire frío proveniente del océano Atlántico está demorando la llegada de las condiciones asociadas al fenómeno, los pronósticos anticipan un escenario que requiere preparación.
“De acuerdo a todos los pronósticos y previsiones, obviamente que nos va a impactar”, sostuvo el legislador, quien remarcó que una de las primeras tareas consiste en realizar un seguimiento de los niveles de los ríos y arroyos que atraviesan el departamento.
Monitoreo de los ríos Salado y Saladillos
Entre los principales puntos de atención aparecen los ríos Salado y Saladillos Amargo y Dulce, cuyos cursos atraviesan distintos sectores del departamento San Justo.
Borla explicó que estos cursos de agua se encuentran alejados de los principales centros urbanos, aunque eventuales desbordes podrían afectar sectores tradicionalmente utilizados como espacios de recreación y viviendas de fin de semana, entre ellos Villa Soledad y la República del Salado.
El monitoreo forma parte de las acciones preventivas que se llevan adelante frente a la posibilidad de precipitaciones superiores a los registros habituales.
Canalizaciones y trabajo coordinado
Además del seguimiento de los cursos de agua, las tareas preventivas incluyen la articulación con Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y los equipos de salud.
A este esquema se suman obras de canalización que se ejecutan en San Justo y en otras localidades del departamento, con el objetivo de favorecer el escurrimiento del agua ante episodios de lluvias abundantes.
“Estamos preparados para un evento que se presume con características especiales”, afirmó Borla, aunque advirtió que la capacidad de respuesta puede verse exigida ante precipitaciones extraordinarias.
Como referencia, mencionó el episodio registrado recientemente en Vera, donde se acumularon cerca de 500 milímetros de lluvia en aproximadamente siete horas. En ese tipo de situaciones, explicó, la cantidad de agua puede superar rápidamente la capacidad de absorción y escurrimiento del territorio.
En ese sentido, destacó la importancia de que las obras hidráulicas se realicen en tiempo y forma para acelerar el drenaje y reducir la permanencia del agua en zonas urbanas y rurales.
La preocupación también está puesta en los fuertes vientos
El escenario preventivo no se limita a las lluvias. Borla también advirtió sobre la posibilidad de que El Niño esté acompañado por episodios de fuertes vientos, una combinación que puede complicar la atención de emergencias en áreas rurales.
Los temporales pueden provocar la caída de postes y tendidos eléctricos, mientras que las precipitaciones intensas pueden dificultar el acceso de los equipos de asistencia a los sectores afectados.
Por ese motivo, la planificación contempla también la coordinación entre los organismos de emergencia y los servicios locales para responder ante eventuales daños en infraestructura y cortes de energía.
La estrategia apunta a anticiparse a los posibles impactos del fenómeno mediante el monitoreo de los cursos de agua, el mantenimiento de los sistemas de drenaje y la coordinación de los recursos disponibles en las distintas localidades del departamento.