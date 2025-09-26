Gira oficial por San Justo: Scaglia, Bastía y Borla recorren obras y otorgan aportes

La vicegobernadora Gisela Scaglia y el Ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, realizaron una intensa jornada de trabajo y gestión en el Departamento San Justo (Santa Fe), acompañados por el senador departamental Rodrigo Borla. La recorrida incluyó varias localidades y la ciudad cabecera, con foco en el desarrollo de infraestructura y el apoyo a instituciones locales.
Videla: Primera Parada con Enfoque Comunitario
Las actividades comenzaron a primera hora en el distrito de Videla, ubicado al sur de la cabecera. Junto al titular comunal, José Noseda, las autoridades visitaron diversas iniciativas en marcha:
El Club Sportivo, reconociendo su rol social. La escuela secundaria, donde supervisaron la obra de construcción de una nueva aula. Una obra de cordón cuneta que se está llevando a cabo en varios sectores de la localidad.
San Justo: Gestión, Aportes y Obras de Impacto
Posteriormente, la comitiva se trasladó a la ciudad de San Justo, donde se unieron integrantes del ejecutivo municipal. Reconocimiento Institucional y Programa "El Brigadier"
En la Biblioteca Popular Mariano Moreno, Scaglia, Bastía y Borla realizaron la entrega de aportes económicos correspondientes al Programa Provincial "El Brigadier". Los fondos fueron destinados a la entidad anfitriona y al Aeroclub local.
El Senador Rodrigo Borla explicó la importancia de estos recursos. “La Biblioteca es una institución que tiene 104 años de vida y nos habíamos comprometido con ellos con este aporte que lo destinarán a obras de infraestructura muy necesarias. Y para el aeroclub es una segunda entrega de recursos que ellos lo utilizan para renovar totalmente la planta de combustible del predio y que tiene gran importancia para la operatividad de la entidad”.
Avance de Infraestructura Clave
La agenda continuó con la inspección de dos proyectos municipales de gran envergadura que se ejecutan con financiamiento del gobierno provincial:
La obra de pavimentación de calle Sarmiento , un punto de alto impacto para la conectividad urbana. La restauración de uno de los galpones ubicados en el predio del ex ferrocarril, clave para la recuperación del patrimonio histórico.
Finalmente, la jornada en San Justo culminó en el Club Tiro Federal, donde las autoridades firmaron el convenio para un futuro aporte del Programa Provincial "El Brigadier" destinado a la institución.
Continúa la Agenda en el Departamento
La gira oficial por San Justo se extiende a otras tres localidades: Ramayón, Gobernador Crespo y Pedro Gómez Cello. Se espera que en los próximos días se brinden detalles sobre las actividades realizadas en estos distritos.
