Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Participación del norte provincial

Economía Social: Villa Ocampo presente en el Primer Encuentro Provincial

La iniciativa contó con la participación de más de 300 emprendedores provenientes de 153 localidades santafesinas y que forman parte del Programa “Banco Solidario”.

Con esta iniciativa se generaron, en distintas localidades del territorio santafesino, mayores oportunidades de trabajo
 12:08
Por: 

Encabezó la delegación ocampense la secretaria municipal de Promoción Social, Luciana Luque, responsable de coordinar a nivel local el programa provincial que otorga subsidios no reintegrables a municipios, comunas y asociaciones civiles; permitiendo con ello la asistencia financiera a emprendedores sociales con proyectos productivos individuales o asociativos, los que fueron exhibidos en el evento.

Con esta iniciativa se generaron, en distintas localidades del territorio santafesino, mayores oportunidades de trabajo, así como también la concreción de nuevos proyectos con el acompañamiento del Estado para aquellos que no pueden acceder a la banca formal.

Villa Ocampo
Norte 24

