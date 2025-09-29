La Fiesta del Surubí 2025 ya tiene fecha y programa completo

Por segundo año dicha institución será sede de la noche de peñas del día viernes y de la cena entrega de premios del día domingo. Con gran participación de la familia pescadora, que colmó el salón de la reunión, el Pte., del club, Sr. Carlos Comizzo, dio la bienvenida al público presente y a funcionario municipales y provinciales, para luego agradecer a la comisión organizadora por elegir por segundo año a la institución anfitriona para el desarrollo de las cenas.
Futuro de grandeza
Por su parte tanto el diputado Scarpin, el senador del departamento General Obligado, Orfilio Marcón”, los intendentes de Avellaneda Gonzalo Braidor y de Reconquista, Enrique Vallejos, se refirieron a la historia del Concurso del Surubí, que nació como la voluntad de dos ciudades, Reconquista y Avellaneda que aprendieron a vivir, trabajar, querer y soñar juntos un futuro de grandeza. Instando además a seguir trabajando por esta fiesta que se lleva a cabo en una de las 9 Regiones Turísticas de la Provincia de Santa Fe.
Juan José Gauna presidente de la Comisión Organizadora dio detalles del cronograma de actividades de la gran fiesta de los pescadores. Todo comienza el miércoles 8 de octubre con la habilitación de las Instalaciones del club Náutico Reconquista. Ya el día jueves 9 de octubre habrá un agasajo a los pescadores foráneos por parte de la Comisión del Concurso y Peñas pesqueras.
El viernes 10 de octubre se llevará a cabo la tradicional Noche de Peñas en el Club Adelante. El día sábado habrá un paseo gastronómico, uno de emprendedores. Indicaron que acondicionarán un sector para niños. Ese mismo día se llevará a cabo el Concurso de Pesca de Costa, consignaron que será de 14 a 17 horas. Finalizada esa competencia se realizará el acto inaugural de la edición 2025 del Concurso Argentino de Pesca de Surubí con devolución.
Una vez finalizado el acto protocolar se procederá a la premiación de Concurso de Pesca de Costa. Esa noche habrá dos grupos musicales que subirán al escenario: Los Vecino y Los Arriolas.
Domingo de pesca
Desde la 08:00 de la mañana se realizará la largada de las embarcaciones, que seguramente algunos minutos antes se dispondrá para la largada más maravillosa de los concursos regionales.
Desde las 14:00 horas comenzará la actuación de artistas locales. A las 17:00 horas está previsto el recibimiento de los pescadores. Finalmente actuará el grupo Contacto para cerrar toda la actividad en el Puerto Reconquista.
A las 21:00 horas en el Club Adelante Reconquista se realizará la cena de entrega de premios.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.