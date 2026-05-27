En el norte santafesino

Toba ya tiene calles con nombre: un proyecto escolar transformó una necesidad cotidiana en un legado para el pueblo

Estudiantes de la EESO N° 577 “Julieta Lanteri” impulsaron una iniciativa que permitió identificar oficialmente las calles de la localidad. El proyecto, desarrollado desde el aula y concretado junto a la Comuna, fue presentado durante los actos por el 25 de Mayo y quedó plasmado en la colocación de cartelería urbana.