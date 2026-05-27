En una jornada cargada de simbolismo y emoción, la comunidad de Toba celebró el Día de la Patria con un acontecimiento que quedará marcado en la historia local: la presentación oficial de la nomenclatura de las calles del pueblo, una iniciativa nacida en las aulas de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 577 “Julieta Lanteri” y convertida hoy en una realidad visible en cada esquina.
Toba ya tiene calles con nombre: un proyecto escolar transformó una necesidad cotidiana en un legado para el pueblo
Estudiantes de la EESO N° 577 “Julieta Lanteri” impulsaron una iniciativa que permitió identificar oficialmente las calles de la localidad. El proyecto, desarrollado desde el aula y concretado junto a la Comuna, fue presentado durante los actos por el 25 de Mayo y quedó plasmado en la colocación de cartelería urbana.
El proyecto fue desarrollado por estudiantes del Seminario de Ciencias Sociales de la promoción 2025, quienes durante meses trabajaron en la investigación y elaboración de una propuesta destinada a resolver una problemática cotidiana que afectaba a vecinos, visitantes y servicios esenciales.
Hasta ahora, las calles de Toba carecían de nombres visibles, por lo que las referencias para ubicarse estaban ligadas a lugares o personas conocidas. Esa situación generaba dificultades para el correo, repartidores, visitantes e incluso para los servicios de emergencia.
Una idea surgida desde el aula
Durante el acto, la exalumna Milagros Suárez, una de las impulsoras del proyecto denominado “Nomenclaturas de las calles de mi pueblo”, explicó el origen de la iniciativa.
La propuesta nació a partir de una pregunta simple: ¿cómo se orienta una persona que llega por primera vez a Toba?
A partir de ese interrogante, los estudiantes comenzaron un trabajo de relevamiento urbano e investigación histórica que incluyó recorridas por las calles, consultas a fuentes censales y el análisis de elementos representativos de la identidad local y nacional.
El objetivo no sólo era ordenar el trazado urbano, sino también fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad a través de nombres que reflejaran parte de su historia y sus valores.
“Un pueblo que no nombra sus calles tiene algo sin terminar”, resumió Suárez al describir el espíritu del proyecto.
Fechas patrias, provincias y protagonistas de la historia
La propuesta elaborada por los estudiantes estableció criterios específicos para la denominación de las arterias.
Para las calles con orientación este-oeste se eligieron fechas emblemáticas de la historia argentina, como 25 de Mayo, 9 de Julio y 2 de Abril, además de nombres de provincias como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Corrientes.
En tanto, para las calles de norte a sur se optó por homenajear a figuras fundamentales de la independencia nacional, entre ellas José de San Martín, Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes.
La nomenclatura también incorporó el nombre de Alberto Saliva, reconocido vecino vinculado a la historia y el desarrollo de la localidad.
La elección de cada denominación respondió a un proceso de análisis y consenso que buscó combinar identidad nacional, memoria colectiva y reconocimiento a protagonistas de la comunidad.
Un aprendizaje que trascendió las aulas
Más allá del resultado concreto, el proyecto dejó una experiencia educativa significativa para los estudiantes que participaron de su elaboración.
“Aprendimos que el conocimiento que producimos puede tener consecuencias reales. Salimos del aula, recorrimos el pueblo, investigamos y tomamos decisiones. Hoy vemos ese trabajo convertido en carteles que forman parte de la vida cotidiana de Toba”, expresó Suárez.
La directora de la institución, profesora Graciela Cainelli, destacó el valor pedagógico de la iniciativa y remarcó que detrás de cada nombre existe una historia que contribuye a construir la identidad de la comunidad.
Asimismo, agradeció el acompañamiento de la Comuna local, que respaldó la propuesta y posibilitó su concreción.
Por su parte, el presidente comunal Hernán Niemiz valoró el compromiso demostrado por los jóvenes y resaltó la importancia de escuchar las ideas surgidas desde las instituciones educativas.
Durante la ceremonia, además, el senador departamental Osvaldo Sosa entregó una Declaración de Interés de la Cámara de Senadores de Santa Fe y reconocimientos a los estudiantes participantes: Luciana Micaela Carrizo, Erika Jorgelina Enrique, Emilia Jimena Luna, Milagros Marisol Suárez, Felipe Agustín Vega y María Candela Villalba.
También fueron distinguidos la profesora Albana Gómez y el docente Carlos Trusik por su acompañamiento y labor en el desarrollo del proyecto.
Con la colocación de la nueva cartelería, Toba no sólo resolvió una necesidad urbana largamente planteada, sino que además dejó plasmado un ejemplo de participación juvenil y compromiso comunitario. Un trabajo nacido en el ámbito educativo que hoy forma parte del paisaje cotidiano del pueblo y que, a partir de ahora, ayudará a vecinos y visitantes a encontrar su camino, al tiempo que preservará parte de la historia y la identidad local.