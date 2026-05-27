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Tejer para ayudar: llega la 11° Maratón Solidaria de Tejido en Rafaela

El próximo 6 de junio, el Salón Centenario de la Sociedad Rural será sede de la 11° Maratón Solidaria de Tejido, una iniciativa que convoca a vecinos e instituciones a confeccionar mantas, gorros y cuellos destinados a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. La propuesta combina solidaridad, trabajo comunitario y un fuerte espíritu de encuentro.