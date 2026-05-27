La solidaridad volverá a ocupar un lugar central en Rafaela con la realización de la 11° Maratón Solidaria de Tejido, una actividad que desde hace más de una década reúne a vecinos de distintas edades con un objetivo común: confeccionar prendas y mantas para colaborar con quienes más lo necesitan durante la temporada invernal.
Tejer para ayudar: llega la 11° Maratón Solidaria de Tejido en Rafaela
El próximo 6 de junio, el Salón Centenario de la Sociedad Rural será sede de la 11° Maratón Solidaria de Tejido, una iniciativa que convoca a vecinos e instituciones a confeccionar mantas, gorros y cuellos destinados a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. La propuesta combina solidaridad, trabajo comunitario y un fuerte espíritu de encuentro.
La jornada se desarrollará el próximo viernes 6 de junio, de 14:00 a 17:00, en el Salón Centenario de la Sociedad Rural, en el marco de los Talleres Barriales 2026 impulsados por el Gobierno municipal.
Bajo el lema “Tejiendo juntos abrimos corazones”, la propuesta invita a compartir una tarde de trabajo solidario donde cada participante aporta su tiempo, sus conocimientos y su compromiso para transformar simples ovillos de lana en elementos que brindarán abrigo y contención a familias de la ciudad.
A lo largo de sus diez ediciones anteriores, la iniciativa se consolidó como uno de los encuentros solidarios más representativos de Rafaela, convocando a tejedoras experimentadas, principiantes, instituciones y vecinos que encuentran en esta actividad una forma concreta de colaborar con la comunidad.
Un encuentro que transforma lana en abrigo
La dinámica de la maratón es sencilla, pero su impacto social resulta significativo. Durante la jornada, los participantes confeccionan cuadrados tejidos que posteriormente son unidos para formar mantas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad.
Cada pieza elaborada durante el encuentro representa mucho más que una labor artesanal. Detrás de cada cuadrado tejido hay tiempo, dedicación y un gesto de solidaridad que se multiplica cuando se integra al trabajo colectivo.
Desde la organización explicaron que la propuesta no sólo apunta a cubrir necesidades materiales durante los meses más fríos del año, sino también a generar espacios de participación ciudadana donde la colaboración y la empatía ocupen un lugar central.
Además de las mantas, durante el evento se recibirán donaciones de gorritos y cuellitos tejidos, que posteriormente serán distribuidos entre personas que requieran asistencia.
La convocatoria está abierta a toda la comunidad y no es necesario contar con experiencia previa en tejido para participar. Quienes deseen sumarse sólo deberán acercarse con agujas número 4 o 4,5 y equipo de mate para compartir la tarde.
Una tradición solidaria que crece año tras año
Con el paso del tiempo, la Maratón Solidaria de Tejido se transformó en mucho más que una actividad puntual. Se convirtió en un espacio de encuentro intergeneracional donde se fortalecen vínculos, se comparten saberes y se construyen redes de apoyo comunitario.
La iniciativa reúne habitualmente a personas de diferentes barrios y edades, muchas de las cuales participan edición tras edición, manteniendo viva una tradición que combina creatividad y compromiso social.
La propuesta también refleja el valor de las actividades comunitarias como herramientas para promover la participación ciudadana y el trabajo conjunto entre vecinos e instituciones.
El valor de los pequeños gestos
En tiempos donde las necesidades sociales continúan demandando respuestas colectivas, acciones como la Maratón Solidaria de Tejido muestran cómo los pequeños gestos pueden generar grandes resultados.
Una aguja, un ovillo de lana y algunas horas de dedicación son suficientes para construir una cadena solidaria que año tras año logra llegar a quienes más necesitan abrigo. Pero además, la iniciativa deja otro legado igualmente importante: el fortalecimiento de los lazos comunitarios y la convicción de que el trabajo conjunto puede convertirse en una herramienta de transformación social.
El próximo 6 de junio, una vez más, decenas de manos volverán a reunirse en Rafaela para tejer mantas. Y junto con ellas, también se tejerán historias de solidaridad, compromiso y esperanza.