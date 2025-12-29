#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Aprobado por unanimidad

Avellaneda: el municipio proyecta un presupuesto de $20.850 millones con foco en eficiencia y obras

El municipio contará con un presupuesto de $20.850 millones para el próximo año, basado en el equilibrio fiscal y la eficiencia del gasto. La Ordenanza Tributaria prevé beneficios para contribuyentes y garantiza servicios y obra pública.

El municipio dispondrá de $ 20.850.000.000 para llevar adelante el año de gestión que se avecina. Foto: ArchivoEl municipio dispondrá de $ 20.850.000.000 para llevar adelante el año de gestión que se avecina. Foto: Archivo
 13:58
Seguinos en
Por: 

De este modo, el municipio dispondrá de $ 20.850.000.000 para llevar adelante el año de gestión que se avecina.

Se trata de un presupuesto equilibrado, basado en la utilización responsable de los recursos y en la eficiencia del gasto.

Por otro lado, la Ordenanza Tributaria contempla importantes beneficios para los contribuyentes, a partir de la reducción y eliminación de tributos, la digitalización de trámites y la simplificación administrativa.

Estas medidas tienen como objetivo principal garantizar la calidad del servicio y la continuidad de la obra pública.

Seguinos en
#TEMAS:
Norte 24
Avellaneda

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro