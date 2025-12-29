Avellaneda: el municipio proyecta un presupuesto de $20.850 millones con foco en eficiencia y obras

De este modo, el municipio dispondrá de $ 20.850.000.000 para llevar adelante el año de gestión que se avecina.
El municipio contará con un presupuesto de $20.850 millones para el próximo año, basado en el equilibrio fiscal y la eficiencia del gasto. La Ordenanza Tributaria prevé beneficios para contribuyentes y garantiza servicios y obra pública.
Se trata de un presupuesto equilibrado, basado en la utilización responsable de los recursos y en la eficiencia del gasto.
Por otro lado, la Ordenanza Tributaria contempla importantes beneficios para los contribuyentes, a partir de la reducción y eliminación de tributos, la digitalización de trámites y la simplificación administrativa.
Estas medidas tienen como objetivo principal garantizar la calidad del servicio y la continuidad de la obra pública.