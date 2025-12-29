Aprobado por unanimidad

Avellaneda: el municipio proyecta un presupuesto de $20.850 millones con foco en eficiencia y obras

El municipio contará con un presupuesto de $20.850 millones para el próximo año, basado en el equilibrio fiscal y la eficiencia del gasto. La Ordenanza Tributaria prevé beneficios para contribuyentes y garantiza servicios y obra pública.