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El programa Vax Team pasó por Tostado

La actividad se realizó en la Escuela N° 417 “Comandante Juan José Razetti”, donde se controlaron 300 carnets de vacunación de niñas y niños.

Se realizó una jornada de control de carnets y recuperación de esquemas de vacunaciónSe realizó una jornada de control de carnets y recuperación de esquemas de vacunación
 11:49
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La ciudad de Tostado fue escenario este martes de una nueva jornada de promoción de la salud destinada a fortalecer las coberturas de vacunación infantil. La actividad tuvo lugar en la Escuela N.º 417 “Comandante Juan José Razetti”, donde alrededor de 300 alumnos del primer ciclo del nivel primario participaron de una propuesta educativa y preventiva centrada en la importancia de las vacunas.

La iniciativa formó parte del programa Vax Team, una estrategia que busca acercar información sobre inmunización a niños mediante herramientas lúdicas y participativas, promoviendo además la actualización de los calendarios de vacunación.

Una obra teatral para aprender jugando

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación de una obra de teatro especialmente diseñada para abordar la temática de la vacunación de manera didáctica.

A través de personajes que adquieren superpoderes al vacunarse para enfrentar virus y bacterias, los estudiantes pudieron conocer la función de las vacunas y comprender su importancia en la prevención de enfermedades.

Se realizó una jornada de control de carnets y recuperación de esquemas de vacunaciónSe realizó una jornada de control de carnets y recuperación de esquemas de vacunación

La propuesta despertó un gran interés entre los alumnos, que participaron activamente de la actividad, interactuando con los personajes y respondiendo preguntas relacionadas con el cuidado de la salud.

Según destacaron desde la comunidad educativa, este tipo de recursos facilita el abordaje de temas que muchas veces generan dudas o temores entre los más pequeños, favoreciendo una mayor comprensión y aceptación de las prácticas de prevención.

Control de carnets y actualización de esquemas

Tras la representación teatral, los equipos de salud realizaron controles de los carnets de vacunación de los estudiantes para verificar el cumplimiento de los esquemas correspondientes a cada edad.

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Durante la jornada se revisaron cerca de 300 carnets y se detectaron pocos casos con dosis pendientes, lo que refleja una alta cobertura de vacunación entre los alumnos de la institución.

Los niños que necesitaban completar su esquema recibieron la correspondiente actualización por parte del personal de enfermería, en el marco de una estrategia que busca garantizar una protección adecuada frente a enfermedades prevenibles.

Se realizó una jornada de control de carnets y recuperación de esquemas de vacunaciónSe realizó una jornada de control de carnets y recuperación de esquemas de vacunación

Además, como parte de la propuesta educativa, los participantes recibieron figuritas del álbum Vax Team, una herramienta diseñada para incentivar el interés por la vacunación y reforzar los contenidos trabajados durante la actividad.

La importancia del trabajo conjunto

La jornada fue organizada de manera articulada entre equipos de salud y la comunidad educativa, una modalidad que permite acercar las acciones de prevención directamente a los establecimientos escolares.

Desde el Hospital de Tostado señalaron que el trabajo coordinado con escuelas, centros de salud y otras instituciones resulta fundamental para sostener altos niveles de cobertura y garantizar el acceso a las vacunas en todo el territorio.

En ese sentido, destacaron que las actividades desarrolladas en las escuelas permiten detectar esquemas incompletos y facilitar su actualización sin necesidad de que las familias deban realizar trámites adicionales.

Por su parte, autoridades de la escuela valoraron la respuesta de los estudiantes y resaltaron el compromiso de las familias en el seguimiento de los calendarios de vacunación.

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La actividad también sirvió para reforzar la importancia de otras campañas vigentes, como la vacunación antigripal, especialmente en una época del año en la que aumentan las enfermedades respiratorias.

Con propuestas que combinan educación, entretenimiento y prevención, iniciativas como Vax Team buscan acercar la salud pública a los más jóvenes y promover hábitos de cuidado que contribuyan al bienestar de toda la comunidad.

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