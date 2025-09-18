Piden 18 años de prisión para un acusado de abusar de su hijastra discapacitada en una clínica de Santa Fe

La Fiscalía Regional I de Santa Fe, a través de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (UFE Ge.Fa.S.), formuló la requisitoria de acusación contra Eduardo Aguirre (51 años), domiciliado en Vera, a quien se lo acusa de haber abusado sexualmente de su hijastra S. A. S., una joven con discapacidad, hija de su pareja fallecida.
La fiscal Jorgelina Moser Ferro consideró que existen pruebas suficientes para solicitar la apertura del juicio oral y requirió una condena de 18 años de prisión efectiva, con accesorias legales y costas.
La conducta fue encuadrada como abuso sexual con acceso carnal calificado por la guarda.
Mensajes
Según la acusación, en febrero de 2025, mientras la madre de la víctima estaba internada en una clínica privada de la capital provincial, Aguirre habría exigido a la joven que viajara desde Vera para cuidar a su mamá. Obran en la causa los mensajes del imputado.
Durante la noche, aprovechando que la víctima se encontraba bajo fuerte medicación y en estado de sueño profundo, el imputado la habría abusado sexualmente en la habitación 105 del sanatorio privado capitalino, en un sillón o sofá que se encontraba al lado de su madre. El ataque fue interrumpido, de acuerdo a la investigación, cuando la mujer despertó, lo descubrió y lo conminó a que se fuera del lugar: «Dejala, dejala», lo apuró.
Antecedentes
La denuncia fue formulada por una tía de la S. A. S. La investigación reunió también testimonios de familiares, y también de médicos y profesionales del Centro de Día «Joaquín Paz» de Vera, al que concurre la chica, quienes confirmaron su situación de vulnerabilidad, diagnosticada con esquizofrenia y medicada desde hace años. Algunos de estos conocían la situación de abusos porque trabajaron en la Subsecretaría de Niñez.
«Se entiende como agravante la diferencia de edad entre agresor y la víctima, vislumbrándose un aprovechamiento en la inmadurez mental y sexual de S. A. S. atento a la discapacidad de la misma, la que la coloca en una situación de mayor vulnerabilidad, de la que el imputado se valió para abusarla, sumado a la protección que ejercía su madre hacia el imputado, a quien defendía no obstante estar en conocimiento de los abusos». Extraído de la acusación
Además, otros testimonios dieron cuenta de presuntos abusos cometidos por Aguirre cuando la víctima y sus hermanos eran niños, situación que en su momento habría sido denunciada pero desestimada por presiones familiares.
En julio pasado, la víctima relató en Cámara Gesell el abuso sufrido en ocasión de ir a la capital provincial a cuidar a su madre en la clínica mencionada, como asimismo, los abusos que padeció durante su niñez, cuando vivía con Aguirre y su mamá en Vera.
Pedido de la fiscalía
La fiscal Moser Ferro fundamentó su solicitud en la gravedad de los hechos, el vínculo de confianza y guarda entre víctima y victimario, la situación de discapacidad de la joven y la reincidencia, dado que Aguirre ya había sido condenado previamente, en 2017, por un abuso simple agravado contra otra de las hermanas de la víctima a la pena de tres años de ejecución condicional.
Hace dos meses, fue detenido por orden de la fiscal Moser Ferro, en ocasión en que la funcionaria del MPA a cargo del caso se apersonó en Vera para tomar declaraciones testimoniales.
Resta ahora que se fije en un plazo de un mes aproximadamente la audiencia preliminar, para luego abrir la instancia del juicio oral que podría realizarse en la primera mitad del año que viene.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.